Plata taxelor pentru firme, amânată până pe 25 decembrie 2020. Toate măsurile anunțate de Cîțu

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a anunțat că va fi amânată plata taxelor pentru firme până în 25 decembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, rambursările TVA cu control ulterior vor fi amânate până în 2021, conform anunțului făcut de Cîțu.

O Ordonanță de Urgență în acest sens ar urma să fie adoptată în săptămâna 21-24 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Plata taxelor pentru firme va fi amânată până în 25 decembrie

„Vom permite pana la 25 decembrie să nu existe penalități pentru cei care nu reușesc să plătească la timp. Extindem rambursarea TVA cu control ulterior până în 25 ianuarie. Cred. Ne uităm acum”, a spus Cîțu, într-o conferință organizată de Berarii României, conform Hot News.

Ministrul a explicat, misterios, că ar putea fi gândite noi facilități până la ședința de guvern din 22 octombrie.

ADVERTISEMENT

„Poate până mâine mai venim și cu alte facilități”, a explicat ministrul Finanțelor. De asemenea, Cîțu a subliniat că realizează gravitatea impactului pandemiei asupra industriei HoReCa.

„Șocul care a lovit România, a lovit asimetric. Nu a lovit pe toată lumea la fel. Horeca a fost lovită mai puternic. A fost nevoie de măsuri care să meargă către acest sector. Sunt discuții pentru a vedea ce putem să facem pentru perioada următoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Măsurile luate se ridică la 7% din PIB. Ne gândim la anul viitor. Se pare ca aceasta criza de sănătate nu s-a terminat. Vom avea și anul viitor costuri legate de aceasta criza. Cu resursele pe care le-am avut s-a putut menține consumul la nivelul anului trecut”, a adăugat Cîțu.

În concluzie, ministrul a declarat că Guvernul Orban este conștient că și 2021 va fi un an greu, deci se vor impune mai multe măsuri de protecție și în următoarele 12 luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Pentru măsuri active există programul SURE, prin care România are acces la împrumuturi ieftine pe 15 de la Comisia Europeană. Deci CE se împrumută cu dobândă aproape zero și noi putem să luăm la aproape aceleași condiții, până la 4 miliarde lei, doar pentru măsuri active, precum șomaj tehnic, munca flexibilă sau poate, în funcție de discuțiile cu CE, să includem și digitalizarea companiilor dintr-un anumit sector, având în vedere că ăsta este viitorul. Problema este ca noi să facem acele programe să se califice pentru aceste fonduri și să fie pentru măsuri active. Să mențină locuri de muncă sau să creeze”, a explicat Cîțu.