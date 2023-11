Plățile în numerar, eliminate pentru combaterea evaziunii. Argumentul fals pentru mascarea ineficienței ANAF

Premierul Marcel Ciolacu a renunțat cu greu la intenția de a limita plățile în numerar, argumentând în repetate rânduri că este o cale de a limita evaziunea fiscală. Însă datele statistice comparative cu celelalte state europene arată că nu exisă o conexiune între plafonarea nivelului acestor plăți și nivelul evaziunii fiscal. Mai mult, nici măcar limitările deja existente nu au reușit să reducă evaziunea, ceea ce indică faptul că ANAF nu și-a făcut datoria cum trebuie în acești ani.

Plățile în numerar, periclitate din cauza ANAF

„Mi s-ar fi părut jenant ca eu, prim-ministru, să ies şi să critic , nu a fost o propunere politică. Avem cea mai mare evaziune din Europa. Vorbim despre ea, dar nu vrem să luăm nicio măsură. Ministrul de Finanţe a venit şi a spus: ‘echipa tehnică de la ANAF a venit cu aceste propuneri’ (…) Trebuie să ne hotărâm ce vrem să facem cu România.

ADVERTISEMENT

Dacă vreţi ca nimeni să nu ia nicio măsură, doar să vorbim în continuare de cea mai mare evaziune din Europa… Cu alte cuvinte, sunt lucruri îndreptăţite care au apărut în spaţiul public şi trebuie gândite şi analizate, dar prioritatea mea este combaterea evaziunii fiscale”, afirma Marcel Ciolacu, pe 6 noiembrie, cu câteva zile înainte să renunțe la limitarea plăților în numerar la numai 2.000 de lei.

Intenția Guvernului a provocat un val de proteste din partea opoziției, iar întrucât și liberalii s-au alăturat acestora, premierul a trebuit să cedeze. Opoziția a invocat faptul că o parte apreciabilă a populației nu deține conturi bancare, iar accesul la bancomate în anumite zone, mai ales în mediul rural, este unul foarte restrâns. Mai mult, USR și PNL au depus fiecare câte un proiect de lege care să protejeze plățile în numerar.

ADVERTISEMENT

Cel mai radical este cel al USR care propune și eliminarea plafoanelor actuale. Pe lângă argumentele vehiculate în spațiul public în aceste zile în favoarea menținerii plăților în numerar la nivelul actual, în expunerea de motive sunt prezentate și date statistice legate de evaziunea fiscală în țările Uniunii Europene, precum și de existența sau inexistența plafoanelor la plățile cu bani gheață. Din date reiese clar că nivelul evaziunii nu este legată de plafoanele pentru plățile cash.

Evaziunea fiscală, o justificare fără fundament

România este de departe campioană la evaziunea fiscală la TVA, cu un nivel de 36,7% venituri neîncasate. Asta deși are oricum unul dintre cele mai mici plafoane din UE, de numai 1.000 de euro. În Uniunea Europeană sunt nu mai puțin de 11 state pentru care nu este nicio limită pentru plățile în numerar: Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Suedia și Ungaria. Dintre acestea, cel mai mare nivel al evaziunii din TVA este în Malta, cu 25,7%, oricum considerabil mai mică decât în România. Urmează Cipru – 8,3%, Irlanda – 6,7%, iar restul având un nivel sub 5%.

ADVERTISEMENT

Însă România nu este singura țară care a limitat sever plățile în numerar cu speranța că astfel va fi mai puțin evidentă ineficiența Fiscului în a colecta taxele datorate statului. Cea mai draconică legislație este în Grecia, un plafonul este de numai 500 de euro. Se pare că zapciii greci nu sunt cu mult mai vrednici decât ai noștri, întrucât nivelul evaziunii este de 17,8%, procent care situează țara balcanică pe locul 3 în UE.

Evaziune la TVA de peste 10% mai au Lituania – 14,5% la un plafon de 3.000 de euro, Italia – 10,8% la un plafon de 1.000 de euro și Slovacia – 10,6% la un plafon de 5.000 de euro. Cel mai mare plafon este de 15.000 de euro, dar nivelul evaziunii TVA este de numai 5,7%. În pofida acestor date, invocați de Ciolacu au propus introducerea celui mai mic plafon din întreaga UE cu speranța că astfel vor putea reduce măcar un pic evaziunea sau ca să lase impresia că au fac și ei ceva împotriva neplății taxelor.

ADVERTISEMENT

Speranțele că limitarea plăților numerar până în pragul interzicerii ar reduce evaziunea fiscală trebuiau să fie spulberate pentru „experții” ANAF încă din 2016, primul an în care s-a aplicat plafonarea, prin Legea 70/2015 care a stabilit limite de 10.000 de lei pentru persoane fizice și 5.000 pentru persoane juridice. În 2015, evaziunea din TVA era de 34,8%, iar în 2016, după un an de limitare, evaziunea crescuse sub nasul ANAF la 36,5%.