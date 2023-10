Premierul Ciolacu, despre limitarea plăților numerar: ”Nimeni nu vrea să scoată cash-ul de pe piață”

Marcel Ciolacu a avut, miercuri, o reacție pe tema scandalului banilor cash și limitarea plăților numerar. Premierul spune că ”nu e o nenorocire că se plafonează plățile la 5.000 de lei” și se întreabă ”are cineva suma asta la el?”

Ce spune Marcel Ciolacu despre limitarea plăților numerar: ”Nu e o nenorocire că se plafonează plățile la 5.000 de lei. Are cineva suma asta la el?”

Limitarea plăților numerar, care momentan este la stadiul de proiect supus dezbaterii publice, a creat deja valuri de revoltă în România. Opoziția parlamentară, prin vocea AUR, anunță deja că are în plan un referendum în acest sens.

Miercuri, premierul Marcel Ciolacu a declarat că , dar nu interzicerea banilor în numerar. Mai în glumă, mai în serios, șeful Guvernului a oferit exemplul personal, spunând că nu are “sacoul făcător de bani“, dar are, la rândul său, numerar în maşină.

Liderul Executivului a explicat că proiectul a fost supus dezbaterii publice şi a pledat pentru o “abordare sinceră”. Ciolacu a dat asigurări că propunerea nu reprezintă “o nenorocire” şi că ”nimeni nu doreşte să scoată banii în numerar de pe piaţă”.

”Nu aveţi bani cash? Cu adevărat, nu am sacoul ăla făcător de bani, dar prin maşină am bani, ca să nu se mai întâmple… Cineva a interzis banii cash? Este vorba ca într-un singur loc să nu poţi cheltui mai mult de 5.000 de lei ca persoană fizică.

Presupun că e o măsură de combatere a evaziunii, discutată nu de liderii politici, că nu suntem experţi în combaterea evaziunii fiscale. E o măsură. Am înţeles că nu mai exista la registrul de casă plafon de casă. Şi s-a luat o măsură, să fie până în 50.000 de lei. Presupun că au avut discuţii cu antreprenorii”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu: ”România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană”

Miercuri, preşedintele AUR, deputatul George Simion, a anunțat demararea demersurilor pentru două referendumuri care vizează familia dintre un bărbat şi o femeie, respectiv plățile în numerar.

”Vrem să anunţăm demararea demersurilor pentru două referendumuri importante, pentru familia dintre un bărbat şi o femeie şi pentru numerar. Se va constitui un grup de iniţiativă la notar, conform legii, strângere de semnături pentru plăţile în numerar, pentru introducerea în Constituţie a plăţilor cu numerar. Am văzut şi în alte ţări că se întâmplă acest lucru, în Austria, în Elveţia“, a precizat Simion la o conferinţă de presă, scrie .

În replică, Marcel Ciolacu spune că . Potrivit premierului, România are ”cea mai mare evaziune fiscală” din Uniunea Europeană. Asta reprezintă 10% din PIB, undeva la 160 de miliarde de lei.

”Dacă bugetul statului ar avea măcar 10% din aceşti 160 de miliarde, respectiv 1% din PIB – 16 miliarde – ţin să spun că aş dormi foarte relaxat. Şi cred că şi domnul Boloş ar dormi foarte relaxat. Deci, este evident că undeva trebuie să intervenim. Dar a duce lucrurile într-o extremă că cineva interzice folosirea cash…

Are cineva 5.000 de lei la el acum? Eu nu am. Ca să cheltui într-un singur loc 5.000 de lei este o nenorocire. Tu poţi să cheltui în zece locuri de 5.000 de lei. Deci, 50.000 poţi să cheltui de la un colţ al străzii până la celălalt colţ al străzii. (…) Nu mă aveţi client în acest joc. Un joc ipocrit, speculat de anumiţi politicieni, care nu are nicio treabă cu adevărul. Acesta este adevărul concret”, a susţinut prim-ministrul.