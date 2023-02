Pleacă Mihai Rotaru în vară de la Craiova? Afaceristul a răspuns fără să clipească! Cum vor reacționa fanii? Video exclusiv

La finalul anului trecut, o veste șoc cutremurara lumea fotbalului din Bănie: În schimb, se anunța că s-a prelungit contractul de asociere cu Primăria Craiovei până în 2032, deci echipa nu ar fi rămas de izbeliște.

Pleacă Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova? Răspunsul răspicat al afaceristului

Universitatea Craiova a început cum nu se poate mai prost anul 2023, cu două înfrângeri în primele trei partide din SuperLiga. Unul dintre motivele startului ezitant de an a fost pus de specialiști pe seama zvonului care circulă în ultima vreme prin Bănie, cum că patronul Mihai Rotaru ar urma să renunțe din vară la echipă.

iar opinia invitaților a fost la unison: presupusul anunț făcut de Mihai Rotaru în privința retragerii a afectat jocul echipei și modul cum se exprimă fotbaliștii pe teren.

„Poate să fie și problema că a zis că vrea să plece în vară. Jucătorii nu își mai dau interesul. Rotaru nu a spus că dacă ia campionatul rămâne, a spus că oricum pleacă. E greșit mai ales știind rivalitatea dintre echipele de la Craiova”, a încercat Dănuț Lupu să ofere o explicație pentru eșecurile Universității Craiova în 2023.

Dar, până la urmă, cât adevăr este în acest zvon al retragerii lui Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova? A lămurit misterul însuși patronul oltenilor, în direct în

„V-au trecut supărările cu retrasul la vară?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Mihai Rotaru, iar răspunsul acestuia a venit instantaneu și fără a lăsa vreo urmă de îndoială: nu a spus niciodată că va renunța la Universitatea Craiova!

„Nu discut asta acum. Nu, nu… Nu am în plan să discut. În primul rând, nu a fost vorba de nicio declarație despre retragere, A fost o prostie făcută de un jurnalist, care, din câte înțeleg, e și suporterul Universității Craiova. Mergem mai departe…

A fost o singură declarație, acum vreo doi ani cred, când am spus că sunt pregătit să conduc echipa zece ani. Atunci erau 8 ani. După care eu am ieșit personal și am spus-o, le-am zis-o și personal jucătorilor «Nu vă luați după ce scrie presa. Eu sunt aici cu voi și indiferent de situație suntem împreună. Și o ducem la capăt»”, a infirmat Mihai Rotaru informația că va renunța la Universitatea Craiova.

Dar, totuși, aceste zvonuri au avut un impact negativ asupra evoluției echipei? Mihai Rotaru crede că da… „Da, acest zvon poate să afecteze echipa. Acest an este al zecelea de când sunt la echipă, dar nu vorbim despre retragere”, a încheiat patronul Universității Craiova discuția despre acest subiect fierbinte.

Mihai Rotaru împlinește în vara lui 2023 zece ani de când a devenit patronul Universității Craiova. Deși este una dintre formațiile puternice ale campionatului și care beneficiază de unele dintre cele mai bune condiții existente în fotbalul românesc, formația din Bănie nu s-a luptat decât o singură dată cu șanse reale la câștigarea campionatului. Iar acesta este marele „of” al lui Rotaru. În schimb, se poate consola că a câștigat de două ori Cupa României (2018, 2021), o dată Supercupa României (2021) și cu cele șapte prezențe consecutive în preliminariile cupelor europene.

