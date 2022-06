Pleiadă de vedete la meciul de retragere al lui Mutu! Ce au spus Prandelli, Cannavaro şi Toni despre “Briliant”: “Mi-a fost ca un fiu”

Adrian Mutu are un weekend aglomerat la Sports Festival. şi duminică, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, va juca în meciul de retragere, unde vor fi prezente nume mari din fotbalul mondial.

Pleiadă de vedete la meciul de retragere al lui Mutu: “Del Piero mi-a trimis un video, e alături de noi”

Una dintre echipe va fi formată din staruri din fotbalul internaţional, foşti colegi de-ai lui Mutu de la echipele la care a evoluat: Inter, Parma, Chelsea, Juventus sau Fiorentina. De cealaltă parte, va fi o echipă formată din foşti internaţionali români. Gică Hagi va fi şi el prezent pe teren.

a susţinut o conferinţă de presă înainte de meci, fiind flancat de Cesare Prandelli şi Gică Hagi. Între timp, pe aeroportul din Cluj au aterizat mai multe staruri mondiale din fotbal care vor fi prezente la meci:

„Stau între doi oameni speciali pentru mine, Hagi si Prandelli, care mi-au influențat enorm cariera. Del Piero mi-a trimis un video, e alături de noi. Nu toți pot sosi oricând oriunde, au un program, sunt staruri mondiale.

A fost un target pentru mine să-l întrec pe Hagi, cred că am onorat numărul 10 la națională. Prima întâlnire am avut-o la Giovanni în birou, Hagi era cu spatele, s-a întors, s-a prezentat, i-am spus că știu cine e. Eram atât de emoționat, aveam 17 ani, n-am putut să-mi spun numele. Am un autograf de la el vechi de 25 de ani!”, a spus Mutu.

Hagi: “Adi Mutu are aceeasi personalitate ca antrenor cum a avut-o și ca jucător, îi place golul în continuare”

Cele mai interesante declaraţii ale celor care vor fi prezenţi la meciul de retragere al lui Adrian Mutu:

Gheorghe Hagi:“Adi Mutu are aceeasi personalitate ca antrenor cum a avut-o și ca jucător, îi place golul în continuare, joacă un fotbal ofensiv. Cand am jucat contra lui, Farul – Craiova, l-m analizat 2-3 zile ca să știu cum să am posesia. S-a terminat egal”

Cesare Prandelli: “Sunt foarte fericit să fiu aici, să-l onorez pe Adrian. Sa fiu în compania altora fotbaliști mari și să particip la un asemenea regal. Dacă i-am fost ca al doilea tată lui Adrian? Am avut un raport frumos, sincer, direct, chiar mi-a fost ca un fiu! Românii? Oameni frumoși, iar în privința fotbalului, este unul dinamic, global, care implică multe persoane. Adi e un tip charismatic, care în momente critice a știut să renască. A bifat niste clipe absurde, dar personalitatea lui l-a adus sus din nou”

Fabio Cannavaro: “Este un om excepțional, am un fiu care se cheamă Adrian, în cinstea lui”

Fabio Cannavaro: “Am atâtea amintiri frumoase cu Adrian. Nu a fost doar un fotbalist, ci a făcut și face parte din familia mea. Este un om excepțional, am un fiu care se cheamă Adrian, în cinstea lui. Un băiat care a cucerit lumea, nu doar ca fotbalist. Aceasta este o partidă de divertisment, dar și una care să-l onoreze pe Adrian Mutu”

Luca Toni: „Nu știu dacă sunt prieten foarte bun cu Adi, am jucat totuși doar un an împreună la Fiorentina. A fost un sezon fantastic, s-a comportat bine cu mine. O persoană extraordinară. Va fi o plăcere să-l revăd. Sunt curios cum este și ca antrenor, el era un tip exploziv ca jucător, exuberant, acum am înțeles că s-a schimbat ca tehnician. La Fiorentina am făcut împreună record de puncte. Adrian este fuoriclasse, a fost un fotbalist de top la nivel european. Și știu ce vorbesc, am jucat alături de mari fotbaliști, în special ofensivi”

Cum arată cele două echipe: Rădoi, Hagi şi Adrian Ilie vs. Couto, Cannavaro şi Trezeguet

Cele două formaţii vor avea distribuţii de lux: Stelea, Săpunaru, Rădoi, Hagi, Adrian Ilie sau Marius Niculae vor juca în echipa României, în timp ce: Frey, Couto, Cannavaro, Makelele, Trezeguet sau Toni vor evolua în formaţia “World Stars”: