Plușica de la Puterea Dragostei nu se oprește din slăbit. Ultima imagine postată pe Instagram a atras sute de comentarii

Curg comentariile la imaginile postate de Raluca Marina, cunoscută drept Plușica de la Puterea Dragostei, după ce a slăbit și a reușit să-și surprindă fanii cu o siluetă de vis.

Tânăra a devenit influencer după ce a ieșit din casa iubirii de la Kanal D și este urmărită de peste 300 de mii de oameni. Ea face bani din reclamele pe care le postează pentru diferite firme care promovează rochii sau alte produse destinate femeilor, în mod special.

Ultima postare a vedetei de la Puterea Dragostei o arată într-o ținută care îi pune în valoare trupul bine lucrat.

Plușica continuă să slăbească

Raluca Marina a dat jos peste 10 kilograme, însă pentru ea nu-i suficient și este din ce în ce mai slabă. Fanii i-au semnalat acest lucru, mulți întrebând-o cum a reușit să scape de grăsimea de pe corp. Plușica, așa cum mai este talentată tânăra, a devenit un adevărat model de urmat pentru ambiția ei și multe fete îi urmează exemplul.

Dacă pe vremuri nu putea să pozeze provocator pentru că era mai plinuță, acum face sute de poze îmbrăcată în rochii cu vedere la picioarele subțiri.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a dezvăluit cum a slăbit

Raluca Marina face și mult sport, căci se vede că are corpul tonifiat, semn că nu a slăbit doar cu dietă. La început ea a luat niște pastile pentru slăbit, însă apoi a început un regim de viață sănătos. „ Foarte, foarte multe dintre voi m-ați întrebat cum am slăbit. A venit timpul să răspund la întrebare. Încep prin a spune că ce am făcut eu nu e neapărat un remediu bun și nici nu vă recomand să faceți și voi la fel. Nu am fost la nutriționist, nu am avut niciun antrenor. Știți bine că timp de un an de zile am tot încercat să slăbesc, dar nu mă puteam abține să mănânc ce-mi place. Aceasta schimbare, nici nu stiu cum a pornit, am luat o luna de zile niste pastile, dar am renunțat. Nu-mi place să iau pastile și nici nu mi s-a părut că o să mă ajute. Atunci am slăbit cam 3-4 kilograme. Dar apoi, după ce m-am oprit, din proprie inițiativă am început să mănânc mai puțin. Daca înainte mâncam o pizza întreagă, am început să mănânc doar doua felii la o masa. Mâncam oricând îmi era foame, dar mâncam cantități mai mici. Asta m-a ajutat enorm de mult. Acum mănânc destul de puțin și nu stau înfometată. Vă recomand, fetelor să nu stați înfometate! Mâncați de cate ori vă e foame, doar aveți grija la cantitate și la ce mâncați. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine că am continuat să mănânc mâncare nesănătoasă. Nu am renunțat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food. Eu nici nu mai mâncam seara. Atunci când m-am apucat de slăbit nu mai mâncam seara, iar eu pâine oricum nu mănânc. Am primit întrebări cu ce pastile am luat, dar eu nu vreau să vi le recomand pentru că nu stiu ce e bun pentru voi, nu sunt doctor. Legat de sport! Nu am făcut sport, nu sunt genul! Dar sunt sigura că m-ar fi ajutat și mai mult! Am slăbit în jur de 13 kilograme în patru luni. Aveam undeva la 64, acum am 50.”, a spus raluca Marina pe Instagram.