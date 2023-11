Poate Rednic să salveze Dinamo de retrogradare dacă vine acum? Analiștii Fanatik au argumente

De această părere este nu doar moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga, Horia Ivanovici, ci și fostul mare jucător al lui Dinamo, Giani Kiriță. Horia Ivanovici crede că pe Rednic îl recomandă, în continuare, valoarea. Mai mult, ”Puriul” este un bun manager care a reușit să reclădească o echipă bună la Arad.

Poate Rednic să salveze Dinamo de retrogradare dacă vine acum?

”Eu cred că tocmai, pe lângă faptul că e un excepțional antrenor, școala lui Mircea Lucescu. Omul are valoare, se vede pe el că are valoare. E și un foarte bun agent, manager, dacă mâine ar veni Rednic, ar salva Dinamo?”, s-a întrebat Horia Ivanovici. Cel care a răspuns categoric ”Da!” a fost fostul fotbalist Giani Kiriță.

ADVERTISEMENT

”Doar să fie lăsat! Cu siguranță da. E un antrenor cu experiență, ar veni și cu jucători. Cu siguranță. Cu siguranță, da! Argumentele ăstea sunt, că ar aduce jucătorii care trebuiesc la Dinamo acum, e un antrenor care știe să formeze vestiarul”, a replicat Giani Kiriță. În discuție a intervenit jurnalistul Alin Buzărin.

Acesta a reamintit momentul în care Mircea Rednic era pregătit să vină la Dinamo pentru a salva echipa, însă a fost în cele din urmă alungat. Ulterior, ”Puriul” a dezvăluit că a dorit să cumpere Dinamo și s-a interesat cum ar putea face acest lucru, astfel că gestul său probabil a deranjat.

ADVERTISEMENT

”A vrut să mai vină o dată cu jucători, când era Iuliu Mureșan. Spunea atunci că pleacă 10 și vin 11, dar au spus ce facem cu ăia care pleacă, trebuie să-i plătim, să-i despăgubim. Rednic a fost dat afară. Ei câți au ajuns, nu 11 că 14”, a explicat Alin Buzărin. Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, cel care e convins că Mircea Rednic poate duce pe UTA în play-off.

Are Mircea Rednic puterea să ducă pe UTA Arad în play-off?

”Depinde ce aduci, el are talentul de a aduce fotbaliști, nu jucători de fotbal. Așadar, mâine îl pui pe Rednic, îi dai mână liberă, să salveze Dinamo. Ar salva Dinamo Are și o autoritate, îl priveam acum cum dansează, el s-a dus în mijloc, niciun jucător n-a venit să danseze, să dea fund în fund cu Rednic. Au lăsat liderul în mijloc.

ADVERTISEMENT

Top 3 antrenori în România, cei mai în vogă, care e topul 3, indiscutabil Bergodi, locul 2 Măldărășanu, locul 3 e Rednic. A luat-o foarte de jos, Dorinel a avut o constanță. Eu vorbesc acum după 15 etape. La bătaie cu Rednic pentru locul 3 e Dorinel. Toți sunt jupâni la echipele lor. Nu intră nimeni peste ei. Țineți minte ce vă spun, UTA se va bate pentru playoff până la final”, a transmis Horia Ivanovici, în direct la Fanatik SuperLiga.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Poate Rednic să salveze pe Dinamo?