Poate văd și „antrenorii” din România! Cum a început Bergodi meseria de tehnician

Cristiano Bergodi, , este unul dintre cei mai apreciați antrenori străini care au antrenat în România. Acesta a ajuns în România în 2005, la FC Național, iar de atunci a plecat foarte puțin.

Cum a devenit Cristiano Bergodi antrenor la Rapid?

Cristiano Bergodi spune că, după ce s-a retras, a devenit antrenor la grupele de copii de 10 ani ale Federației Italiene. Antrenorul român a învățat meseria de antrenor la acest nivel.

Mai apoi, pentru că își dorea să antreneze la seniori, a mers în liga a șasea, la seniori. Ceva mai târziu a ajuns în Serie B, iar mai apoi secund în Serie A, la Lazio și Lecce.

El spune că perioada petrecută la copiii de 10 ani l-a ajutat deoarece a învățat cum să structureze un antrenament și care sunt exercițiile cele mai bune pentru pregătirea fizică. Față de România,

”Eu în 2000 când am început am antrenat copii de 10 ani. Am început de jos, nu ca un jucător exponențial care merge la liga a doua, iar apoi în Serie A. După m-am dus la amatori, în liga a șasea, veneau de la serviciu.

După am mers în Serie B, apoi secund la Lazio și Lecce și după am venit aici. Am experiență. Am început cu copii de 10 ani, un an am stat la copii, iar apoi simțeam că vreau să antrenez adulți.

Nu o echipă mare din punct de vedere al categoriei, am mers în liga a șasea, erau jucători de 30 de ani care munceau. Am salvat două echipe de la retrogradare, după am mers al doilea antrenor al Lazio, Lecce, iar apoi am venit în România.

Am experiență mare, lumea nu știe tot. Mi-a fost de folos pentru că acolo se făceau experiențe, se organiza bine terenul de joc pentru exerciții. Mi-a fost de folos, mulți jucători nu știu bine cum se organizează antrenamentul, nu au o metodologie clară”, a explicat Cristiano Bergodi, la SUFLET DE RAPIDIST.

