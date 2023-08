Politic, primul gol la Dinamo. Fostul atacant al lui United, reușită spectaculoasă

Dennis Politic a ieșit la rampă la începutul meciului . Fanii au așteptări foarte mari de la atacantul care s-a călit în fotbalul englez.

Dennis Politic, răspuns pentru contestatari la meciul cu U Cluj

Dennis Politic a ajuns la Dinamo în această vară și a reușit primul gol în tricoul „alb-roșu”. Jucătorul care a mai evoluat la academia lui United, Bolton Wanderers, la Salford, Port Vale și Cremonese a reușit să înscrie în minutul 15 după o acțiune personală superbă. .

Atacantul în vârstă de 23 de ani evaluat la 150.000 de euro conform Transfermarkt, a început fotbalul la FC Brașov unde a evoluat patru ani, însă s-a mutat cu familia în Marea Britanie și a fost cumpărat de Manchester United.

A semnat primul contract de profesionis cu Bolton și a reușit zeci de goluri în ligile inferioare ale fotbalului englez, unde nivelul este comparabil cu cel din prima ligă românească.

Dennis Politic, făcut praf de Dănuț Lupu la Fanatik SuperLiga

Dennis Politic a fost : „Să discut eu, să spun. Mă mai întâlnesc cu jucători, și îmi spun că am jucat la Dinamo, la juniori. Cred că și ăsta tot la copii a jucat la Manchester.

Cred că la sugari a jucat, aveau secție de sugari. Cum ți se pare, nu spune nimic? Mie nu-mi spune nimic, Politic, nu vreau să fiu politically correct”, a mai spus Dănuț Lupu.

Andrei Vochin a comentat și el: „La vârsta de 12 ani sau 14, jucătorii români pot ajunge la Manchester United, pentru că aceste cluburi mari caută talente. E diferență mare între talent și valoare, or fotbaliștii noștri au calități înnăscute, problema e ce faci cu aceste calități. Avem o grămadă de jucători. Mai mult, trebuie verificat la care Manchester United ai fost?”.

Atacantul are planuri mari la Dinamo: „Abia aștept să dovedesc ceea ce pot pe teren”

Dennis Politic a venit însă cu inima deschisă la Dinamo: „Sunt foarte fericit să fiu aici, să vin la un club atât de mare ca Dinamo. Abia aștept să dovedesc ceea ce pot pe teren. Știm cu toții ce istorie are Dinamo, ce club enorm de fotbal este, cred că odată cu revenirea în Liga 1 putem face o figură frumoasă sezonul acesta, să urcăm și să ne luptăm.

Viitorul nu-l putem cunoaște niciodată, dar mi s-a părut o oportunitate foarte bună pentru mine și am vrut să-mi încerc șansa, să vin la Dinamo. Am urmărit Dinamo de mic, de când am crescut la FC Brașov și îi vedeam în Liga 1.

Știm cu toții ce fani extraordinari are Dinamo, așa că a fost un lucru entuziasmant când am aflat că aș avea oportunitatea să joc aici. Mă bucur că am revenit în țara unde m-am născut. Crescând în Anglia de mic, de la 12 ani, m-am simțit ca acasă acolo. Nu a fost ceva diferit, neobișnuit.

Am făcut junioratul la Manchester United, apoi m-am dus la Bolton, unde am debutat la prima echipă. A fost o experiență foarte bună, am crescut foarte mult ca fotbalist și ca persoană, m-a întărit, din punctul de vedere al caracterului, să fiu departe de România”, spunea Politic pentru site-ul oficial al „câinilor”, la momentul în care a semnat cu Dinamo.