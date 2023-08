Lupu îl distruge pe Politic: ”A venit politic la Dinamo?” / ”Cred că Manchester aveau secție de sugari”

Mai exact, Dennis Politic are în CV mai mulți ani de juniorat petrecuți la Academia lui Manchester United. Cu toate acestea, Horia Ivanovici și invitații săi din studioul FANATIK SUPERLIGA l-au ironizat pe fotbalist, considerând că nu se ridică la nivelul așteptărilor. ”Ți se pare jucător care a trecut între 12 și 15 ani?”, s-a întrebat, retoric, Horia Ivanovici.

Lupu îl distruge pe Politic: ”A venit politic la Dinamo?”

”Pare ca jucător care a fost la academia lui Manchester United?”, a completat Ivanovici, moment în care în discuție a intervenit analistul Dănuț Lupu: ” Mă mai întâlnesc cu jucători, și îmi spun că am jucat la Dinamo, la juniori. Cred că și ăsta tot la copii a jucat la Manchester”.

”Cred că la sugari a jucat, aveau secție de sugari. Cum ți se pare, nu spune nimic? Mie nu-mi spune nimic, Politic, nu vreau să fiu politically correct”, a completat, vizibil amuzat de situație, Horia Ivanovici. ”Da a venit politic la echipă? Sau a venit că a jucat la Manchester? Cred că a venit politic”, a replicat Dănuț Lupu.

Jurnalistul Andrei Vochin să le găsească circumstanțe atenuante celor de la Dinamo, pentru acest transfer aparent ratat. ” , jucătorii români pot ajunge la Manchester United, pentru că aceste cluburi mari caută talente. E diferență mare între talent și valoare, or fotbaliștii noștri au calități înnăscute, problema e ce faci cu aceste calități. Avem o grămadă de jucători. Mai mult, trebuie verificat la care Manchester United ai fost?

Noi la naționale am avut un jucător care apărea în acte Atletico Madrid, a venit la lot, a și marcat, era născut în 2001, așa cât mă pricep la fotbal, când l-am văzut jucând, am zis bă ce se întâmplă cu Atletico Madrid. Care-i problema la Atletico Madrid că știam că au academie bună, și jucătorul era bun pentru naționala româniei la vremea respectivă. Verificând, mi-am dat seama că Atletico Madrid la categoria respectivă de vârstă avea următoarele echipe. Atletico Madrid 1, Atletico Madrid 2, Atletico Madrileno, băiatul nostru era de la a 3-a.

Mi-am adus aminte că și eu la vârsta mea eram legitimat la Steaua, dar niciodată eu nu jucam la categoria mea de vârstă acolo unde juca Ilie Dumitrescu, eu tot timpul eram la echipa a doua, care dacă intra pe zgură zici că intră pe Wembley. Sunt multe explicații, Carnat, la vremea respectivă la 17 ani se numea Cârnaț, s-a dus la Birmingham parcă, la o academie bună din Anglia. Uite la Vlad Dragomir la Arsenal, Cîrjan a a rezistat mult la Arsenal pentru că are valoare, deși nu are valoare de Arsenal că ar fi rămas acolo. Asta-i clar”, a transmis Vochin.

”Deci Politic a fost la Manchester Unit, sau Manchester Unitedao”, a concluzionat, amuzat, Horia Ivanovici. ”Unirea Manchester”, a completat Vochin. Într-un interviu acordat site-ului oficial Dinamo, Denis Politic explica experiența sa avută în Marea Britanie de la vârsta de 11 ani, atunci când a părăsit Brașovul pentru a evolua pentru juniorii ”diavolilor”.

”Sunt foarte fericit să fiu aici, să vin la un club atât de mare ca Dinamo. Abia aștept să dovedesc ceea ce pot pe teren. Știm cu toții ce istorie are Dinamo, ce club enorm de fotbal este, cred că odată cu revenirea în Liga 1 putem face o figură frumoasă sezonul acesta, să urcăm și să ne luptăm. Viitorul nu-l putem cunoaște niciodată, dar mi s-a părut o oportunitate foarte bună pentru mine și am vrut să-mi încerc șansa, să vin la Dinamo.

Am urmărit Dinamo de mic, de când am crescut la FC Brașov și îi vedeam în Liga 1. Știm cu toții ce fani extraordinari are Dinamo, așa că a fost un lucru entuziasmant când am aflat că aș avea oportunitatea să joc aici. Mă bucur că am revenit în țara unde m-am născut. Crescând în Anglia de mic, de la 12 ani, m-am simțit ca acasă acolo. Nu a fost ceva diferit, neobișnuit.

Am făcut junioratul la Manchester United, apoi m-am dus la Bolton, unde am debutat la prima echipă. A fost o experiență foarte bună, am crescut foarte mult ca fotbalist și ca persoană, m-a întărit, din punctul de vedere al caracterului, să fiu departe de România”, a explicat Politic într-un interviu pentru pagina oficială a lui Dinamo.

