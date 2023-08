U Cluj – Dinamo, ora 21:30, în etapa 4 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul U Cluj – Dinamo are loc sâmbătă 5 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 4-a din SuperLiga. Studenții de pe Someș vin după un adevărat thriller în Bănie, 4-3 cu echipa lui Adrian Mititelu și au căpătat un alt moral, după ce pierduseră fără drept de apel în fața Rapidului, 0-3 la Mediaș. Dinamo se vede că are mari probleme de a rezista în primul eșalon, e drept și pe fondul a trei meciuri la debut foarte grele, cu Universitatea Craiova și Sepsi acasă și tot în București în derby de România cu FCSB.

Unde se joacă meciul U Cluj – Dinamo

Confruntarea U Cluj – Dinamo se desfășoară sâmbătă, 5 august, de la ora 21:30, pe stadionul Gaz Metan din Mediaș, întrucât în orașul de pe Someș marele eveniment este noua ediție a festivalului de muzică Untold. Din cauza acestuia studenții clujeni au jucat deja primul meci programat acasă la Mediaș și au pierdut clar împotriva Rapidului, cu scorul de 3-0. Acesta este al doilea meci în pribegie dar, totodată, și ultimul.

ADVERTISEMENT

Dinamo nu a luat nici un punct până acum și pare că SuperLiga la această oră este o pălărie mult prea mare. Lotul este subțire iar capacitatea ofensivă destul de redusă pentru a putea pune sub presiune adversarul. La Mediaș alb-roșii promit o evoluție mult mai curajoasă, mai ales că partida nu se dispută acasă la Șepcile roșii. Ovidiu Burcă vorbea despre un tupeu mult mai mare iar fanii, care, ca de obicei, vor face în număr mare deplasarea, așteaptă să vadâ mai multâ încredere și o abordare în stil de echipă puternică.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Dinamo

Partida U Cluj – Dinamo se joacă sâmbătă, 5 august, de la ora 21:30, pe stadionul Gaz Metan din Mediaș în etapa a 4-a din Superligă și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Și la Mediaș, ca mai în toată țara, sâmbătă, 5 august, va fi o nouă zi caniculară, totuși în limite ceva mai suportabile, pentru că temperatura maximă a zilei, cea de la ora amiezii, va ajunge doar la 33 de grade iar la ora partidei se va menține undev a la 29-30 de grade. , arădeanul fiind la al doilea meci după revenirea pe teren.

Ce absențe sunt în întâlnirea U Cluj – Dinamo

La Mediaș sunt doi antrenori mulțumiți de faptul că sunt ocoliți de probleme de lot. Toni Petrea, despre care s-a vorbir de înlocuirea lui după etapa a 2-a cu Marius Șumudică, va începe cu același unsprezece învingător la Craiova etapa trecută în acel meci nebun de 4-3. Adică în formula de start va figura un singur străin, fundașul dreapta bulgar Radoslav Dimitrov.

ADVERTISEMENT

Și Dinamo poate juca în cea mai bună componență, dar aici există un semn de întrebare privind faptul că nu a jucat nici cu Sepsi și nu figurează nici acum în lot, în discuție fiind două variante: o problemă medicală sau intenția conducerii lui Dinamo de a-l vinde.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Dinamo

Deși meciul are loc la Mediaș, locație neutră, în loc de Cluj Arena, unde e în toi Festivalul de muzică Untold, casele de pariuri nu au încredere în Dinamo și consideră destul de clar favorită echipa lui Toni Petrea. Studenții au cotă de 2,00 la victorie față de alb-roșii, care au dublu, adică 4,00. Șansă dublă 1X are cotă de 1,30 iar șansă dublă X2 are cotă 1,80. Gol marcat U Cluj are cotă de 1,28 iar golull lui Dinamo la 1,65.

Meciul are și o puternică încărcătură emoțională pentru Dinamo, deoarece U Cluj este echipa care a trimis-o în mai 2022 în Liga 2 după cele două jocuri de baraj. U Cluj era echipa care venea din eșalonul secund dar Dinamo se afla în acel moment financiar cumplit și rămăsese doar cu tinerii de la club și cei care jucaseră mai puțin și după 1-1 la București Remacle și Boiciuc au promovat-o pe U și au retrogradat-o pe Dinamo.