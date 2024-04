Polițista care a renunțat la carieră pentru a deveni influencer. „Se câștigă mai bine”

Fosta polițistă Adrienne Koleszár (39 de ani), cunoscută anterior ca „cea mai frumoasă polițistă din Germania”,

O polițistă a renunțat la lege pentru a deveni influencer

Însă acum dar doar pentru a apărea într-un spectacol la postul de televiziune RTL, conform informațiilor publicate de .

ADVERTISEMENT

Koleszár, care a activat în cadrul poliției din Dresda, landul german Saxonia, a revenit în calitate de polițistă, însă doar în fața camerelor de luat vederi. Din 13 mai, o putem vedea în emisiunea The Blue Light Report – The New Operations”, difuzată la RTL.

În rolul inspectorului principal „Alena Koch”, ea va rezolva cazuri penale alături de alți colegi de breaslă, de luni până vineri, de la ora 17:00. „Da, sunt din nou ofițer de poliție”, a dezvăluit Adrienne celor 500.000 de urmăritori pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Aceasta a apărut alături de actorul Christian Dillenbach într-o mașină de patrulare. „Este la fel ca înainte”, a spus fosta polițistă glumind.

De ce a renunțat frumoasa blondină la cariera din poliție

În 2019, după ce a suferit de o dublă hernie de disc, blondina frumoasă a decis să-și părăsească slujba de inspector de poliție, după ce și-a luat o pauză pentru a se dedica proiectelor sale de social media.

ADVERTISEMENT

De atunci, ea câștigă bani din colaborări de publicitate online sau din prezentări de modă, călătorește în întreaga lume sau se antrenează cu asiduitate în sala de sport.

În urmă cu câțiva ani ea le transmitea fanilor cât de mult își iubește slujba, dar ulterior a ajuns să spună că „se câștigă mai bine”, a confirmat Koleszár.

ADVERTISEMENT

„Da, sunt ofițer de poliție în Germania 🇩🇪 și da, îmi place meseria. Cu siguranță este adesea o muncă grea. Uneori trebuie să mă ocup de lucruri pe care nimeni nu și-ar dori să le vadă. Sunt doar un om și nu sunt perfect. Dar până la urmă sunt foarte fericit cu viața mea. Deci asta sunt eu, eu cu uniforma mea. Și îmi place să le port, foarte mult.

Cu siguranță meseria mea este neplăcută, periculoasă, pentru unii oameni este și înfricoșător și dur DAR există – multe zile frumoase și perspective incredibil de interesante pe care nimeni altcineva nu le primește. Întotdeauna sper să fiu un model și să-mi fac dreptate poziției mele, dar sunt doar om și cu siguranță nu sunt perfectă. Având în vedere asta, salutări din partea serviciului”, scria pe Instagram în urmă cu câțiva ani Adrienne Koleszár.