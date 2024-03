Polițiști din Sibiu, acuzați că nu au testat pentru alcool un procuror care a produs un accident. Magistratul recunoaște că era băut

Polițiști din Sibiu, acuzați că nu procuror care a produs un accident. Fapta gravă a oamenilor legii a ieșit la iveală după ce un fost coleg al acestora a făcut publică o înregistrare telefonică.

Cum a scăpat un procuror din Sibiu de testarea pentru alcool. „Sugestia” unor polițiști l-au salvat

Marian Răduinea, fost polițist, susține că procurorul Eugen Stoina a condus în timp ce se afla sub influența alcoolului, iar apoi a lovit două mașini. Incidentul rutier a avut loc miercuri, însă magistratul nu a fost testat pentru alcool.

Polițiștii rutieri ajunși la fața locului, , i-ar fi „sugerat” să vină la sediul poliției în termenul legal de 24 de ore. De altfel, „tratamentul special” oferit de oamenii legii este recunoscut de procuror în timpul conversației telefonice cu Marian Răduinea.

Eugen Stoina spune că polițiștii au fost „foarte drăguți” și nu l-au testat. „Am fost căscat și am dat în unul. Eu presupun că nu am avut frâna călcată, a intrat în următorul și am mai dat într-unul. Dar nu am avut viteză, să știi. Efectiv am schimbat privirea și a frânat coloana.

Clar, eu am fost vinovat. (…) Eram băut. (…) Și mi-au dat colegii 24 de ore. Au fost drăguţi, să ştii! Foarte drăguţi, nu drăguţi. Nu m-au testat. A ieșit zero. Nu că nu am suflat! Nu mi-a băgat nimeni în bot! Nu am suflat să ştii!”, sunt spusele magistratului, potrivit înregistrării telefonice, care a fost publicată de fostul polițist Marian Răduinea pe Facebook.



Anchetă internă la Poliția din Sibiu

După apariția informațiilor în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat că a fost deschisă o anchetă internă. Se va stabili dacă polițiștii și-au respectat atribuțiile și cum au intervenit după producerea accidentului în care a fost implicat magistratul.

„Având în vedere informaţiile apărute în social media referitor la modul de protocolare de către poliţiştii rutieri a unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu a fost declanşată o anchetă internă în vederea verificării tuturor aspectelor incidente acestui caz, urmând ca în funcţie de rezultat să fie dispuse măsurile legale în consecinţă”, a informat IPJ Sibiu.

De altfel, procurorul Eugen Stoinea, fost șef al DNA București, nu este la primul incident de acest tip. În 2018, el a provocat un alt accident rutier, în timp ce se afla beat la volanul mașinii.

Mai mult, în decembrie 2021, procurorul s-a ales cu un avertisment acordat de Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta ar fi „tergiversat soluționarea unui număr de 160 de dosare penale ce-i fuseseră repartizate”, potrivit . La momentul respectiv, Inspecția Judiciară a cerut ca magistratul să fie sancționat.