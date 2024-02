Poluarea de la gropile de gunoi, monitorizată în timp real. Depozitele neconforme ne costă milioane de euro pe an

Problema poluării produse de gropile de gunoi neconforme este departe de a fi rezolvată, iar un grup de parlamentari încearcă să forțeze autoritățile să o remedieze, inclusiv cu ajutorul presiunii puse de către opinia publică. Astfel, se propune instalarea de stații de monitorizare a calității aerului la depozitele de deșeuri, iar datele obținute astfel să fie disponibile în timp real cetățenilor.

Controversa privind originea poluării din București

Duminică, 25 februarie, publicat de platforma AerLive a ajuns la valoarea de 100, un nou record pentru Capitală. Andrei Corlan, șeful Gărzii de Mediu, anunța că va amenda Primăria Capitalei cu 100.000 de lei pentru că nu a luat măsuri pentru remedierea problemei traficului, indicată ca principală sursă de poluare. Există însă semne de întrebare legate de corectitudinea evaluării lui Corlan în condițiile în care traficul este mai redus duminica decât în restul săptămânii, iar valul de poluare a afectat și localități din jurul Capitalei.

ADVERTISEMENT

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, susține că originea problemei este legată de arderile ilegale de la gropile de gunoi din jurul Capitalei. „Din păcate, în jurul Bucureștiului se ard deșeuri precum mase plastice și cabluri. Am observat, inițial în sud în jurul orei 7, apoi, aproximativ între orele 8 și 8:30, și în partea de nord, prezența unei ceți dense, rezultat al acestor arderi”, a declarat Berceanu, la .

Indiciile legate de arderile ilegale de deșeuri de la gropile de gunoi din jurul orașului, mai ales în weekend, datează de mai multe vreme, însă controalele autorităților statului nu au reușit să stopeze practica. În aceste condiții, un grup de parlamentari ai USR au depus la Senat un proiect prin care proiectul tehnic al depozitelor de gunoi să prevadă în mod obligatorie „amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului în baza indicatorilor tehnici stabiliţi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, precum şi transmiterea şi raportarea, prin intermediul mijloacelor electronice accesibile publicului larg, în timp real, a rezultatelor monitorizării calităţii aerului.”

ADVERTISEMENT

Consecințele adoptării și implementării acestei legi va fi acela că, dacă autoritățile nu fac nimic să oprească poluarea produsă de gropile de gunoi, accesul populației în timp real la informații legate de poluare să pună o presiune suplimentară întrucât datele certe legate de emisiile produse de depozitele neconforme să infirme de la sine stabilirea unor cauze legate de trafic, în condițiile în care intensificarea poluării în București a fost deseori înregistrată în weekend sau pe timpul nopții, când circulația mașinilor se restrânge considerabil.

Astfel, monitorizarea în timp real a calității aerului de la gropile de gunoi va putea fi făcut simultan de cetățeni, precum și de instituțiile cu responsabilități în domeniul mediului. În cazul în care operatorii depozitelor de deșeuri nu respectă această obligație riscă amenzi între 40.000 și 80.000 și chiar pedeapsa complementară a suspendării activității.

ADVERTISEMENT

Gropile de gunoi, o problemă cu rezolvare amânată până în 2027

În momentul de față, în România sunt 31 de , iar din cauza acestora România a fost sancționată din nou de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene printr-o decizie din decembrie 2023. CJUE a decis ca România să plătească o amendă de 1,5 milioane de euro, la care se adaugă câte 600 de euro pe zi în cazul fiecărui depozit neconform. Asta înseamnă că un singur depozit produce bugetului o pagubă de 219.000 euro anuală, iar pentru toate cele 31 de depozite, costurile anuale ajung la 6.789.000 de euro.

Senatorul Aurel Oprinoiu (USR), unul dintre cei care au redactat proiectul de lege, a precizat, într-o postare pe Facebook, că ministrul Mediului Mircea Fechet a afirmat, în cadrul audierii sale din Comisia de mediu a Senatului din 20 februarie, că abia în 2027 vor fi închise toate gropile de gunoi care nu respectă normele europene.

ADVERTISEMENT

„Am invitat executivul pentru a afla ce planuri are coaliția de la guvernare pentru închiderea celor 31 de depozite de gunoaie care au băgat România în infringement și pentru care toți plătim amenzi de milioane de euro, depozite care poluează și pentru a căror închidere guvernele din ultimii 30 de ani nu au depus niciun efort. Din păcate am prevăzut răspunsul: multe informații, puțin conținut. Ministerul nu are un plan clar, nu sunt ținte și lipsește estimarea în timp. Am reușit să scot de la ministru o singură promisiune clară, însă rămâne de văzut dacă ministerul o va duce la îndeplinire: închiderea tuturor celor 31 de depozite până în 2027”, scria Oprinoiu.

Decizia CJUE vine după una similară din 2018 când Curtea a constatat că România nu și-a respectat obligațiile de a închide 68 de depozite neautorizate de deșeuri. Între timp, au fost închise o parte din ele dar Comisia Europeană a inițiat în 2022 o acțiune de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în condițiile în care trecuseră patru ani, iar rezolvarea definitivă a problemei de către autoritățile de la București trena. CJUE a dat dreptate Comisiei Europene precizând că cei patru ani ar fi trebuit să fie suficienți.