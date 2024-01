. Oltenii au rămas la 16 puncte în urma liderului și mai au șanse doar teoretice la titlu. Ba chiar oltenii riscă să rateze play-off-ul.

Postarea lui Gică Craioveanu după Universitatea Craiova – FCSB 0-3: “Iartă-ne împărate!”

Dezamăgit crunt de prestația Craiovei în derby, Gică Craioveanu a postat pe pagina sa de Facebook la finalul meciului o poză în care era alături de Ion Oblemenco. “Iartă-ne împărate!” este mesajul scris de fostul mare atacant al Universității.

Craioveanu a jucat la Universitatea Craiova în perioada 1991–1995. În tricoul alb-albastru a câștigat titlul și Cupa României în sezonul 1990–91 și a fost golgheterul campionatului în două rânduri. În sezonul 1993–1994 a înscris 22 de goluri, iar în 1994–95 27 de goluri.

Evoluțiile excelente l-au propulsat la națională și a prins un transfer în Spania, la Real Sociedad. În Spania, Craioveanu a făcut carieră. A marcat 26 de goluri pentru Sociedad, apoi a mai jucat la Villarreal și Getafe, unde a punctat de 28 de ori, respectiv de 16 ori.

Ion Oblemenco dă numele arenei din Craiova și este unul dintre cele mai importante simboluri pentru Universitatea. A cucerit titlul în în 1974 și Cupa României în 1977. A fost golgheterul primei ligi în patru rânduri: 1967, 1970, 1972, 1973.

Universitatea, la 16 puncte în urma liderului

Cu această înfrângere, Craiova e la 16 puncte în urma liderului FCSB. Universitatea e pe locul 5 în acest moment și are mari emoții în misiunea de a prinde un loc de play-off. Sub comanda lui Petev, oltenii au început foarte prost sezonul. Etapa trecută au fost învinși de Farul, scor 1-2.

Fanii Universității au reacționat imediat la postarea lui Craioveanu. “De-ar fi trăit acum, intra peste ei în teren și-i mânca la cum joacă pentru Știința”, “Se răsucesc in mormânt nea Nelu, Stefanescu, Balaci, Crișan, Tilihoi când văd cine îmbracă tricourile alb albastre!”, “Din păcate va spun ca este ultimul meu meci la care am venit!” sunt câteva dintre mesajele scrise de suporteri la postarea lui Craioveanu.

. Antrenorul bulgar a preferat un trio de atac fără niciun vârf de meserie. Alex Mitriță, Ștefan Baiaram și George Cîmpanu au fost trimiși în atac, în timp ce Jovan Markovic și Elvir Koljic au rămas pe bancă. După pauză, Petev a schimbat sistemul, trecând la unul cu 3 fundași și l-a introdus pe Markovic în locul lui Badelj.

Petev a explicat prestația echipei sale din meciul cu FCSB. “Nu sunt mulțumit de dorința arătată de jucători. Nu pot să spun că nu au luptat. Arbitrul le-a făcut cadou un gol, iar noi alte două. În prima parte am avut o situație foarte periculoasă, dar din păcate nu am reușit să marcăm. Am primit goluri în cele mai rele momente ale meciului și a fost foarte greu să mai revenim de la 0-2”, a spus Petev la .