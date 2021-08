Ion Iliescu, românul care a plecat împreună cu familia într-un Tico, a avut parte și de alte aventuri. Acesta a revenit în țară și a povestit cum a decurs vacanța.

Bărbatul a explicat că încercările prin care a trecut au fost unele care-i vor lăsa amintiri frumoase. Totuși, el a avut de înfruntat și alte „greutăți”

Poveste ca-n filme! Noile aventuri ale lui Ion Iliescu, românul care și-a dus familia în Grecia cu un Tico fără roată de rezervă

Ion Iliescu a ajuns celebru pe rețelele de socializare după ce Omul a explicat că nu a mai avut loc și pentru aceasta.

El a dezvăluit că a avut grijă, în schimb, să își ia berea făcută în casă. A spus că nu poate consuma altceva.

Nu au lipsit nici episoadele mai dificile. Oamenii au rămas fără aer condiționat și au fost implicați într-un accident. Din fericire, au reușit să treacă cu succes peste toate greutățile.

Întorși acasă, Ion Iliescu a explicat și că s-a confruntat cu alte probleme. Mulți oameni s-au delarat revoltați că omul a plecat până în Grecia, cu doi copii și cu o mașină nu tocmai sigură.

Bărbatul a explicat că a primit o mulțime de mesaje de la diverse persoane. „Nu vreți să știți ce a fost în mesageria mea…. câți specialiști în siguranță și în parenting m-au făcut în toate felurile fără a mă cunoaște, care e meseria mea, cu ce mă ocup zi de zi”.

Concluziile de la sfârșitul vacanței

Bărbatul nu s-a lăsat intimidat de părerile celor ce au citit prima postare. „Am realizat că ăștia sunt oameni împietriți de frică, oameni care taie curajul copiilor și nu-i lasă să descopere lucruri, locuri, senzații”.

„Sunt părinții care vor crește niște copii mai fricoși decât ei și mai nefericiți, crispați la fiecare pas îi așteaptă ceva rău. Nu acceptă că moartea te găsește și în Tico și în merțan, că poți muri într-o mașină de 5 stele dar te poți bucura de viață dacă ai o stea acolo sus,” a scris pe Facebook Ion Iliescu.

„Și noi am avut probleme cu aerul condiționat…, a cedat a doua zi, pentru că s-a rupt cureaua, nu pot să zic că n-am simțit lipsa lui, dar am deschis geamurile și ne-am bucurat de vântul care ne dădea senzația de zbor. Am avut accident, asta e…, totul a fost bine că nu am pățit nimic fizic, doar o sperietură care putea fi în oricare mașina. Am reparat bara, am montat la numărul de înmatriculare o lampa cu bateri care se pune pe cap și am continuat să descoperim plaje noi și locuri frumoase,” a adăugat.

El spune că viața trebuie trăită așa cum e și îndeamnă oamenii să se bucure de lucrurile mărunte: „în viață, dacă nu șți să te bucuri de lucruri mărunte, de un apus de soare, un pumn cu pietricele de pe plajă, zeama de roșii rămasă în castronul de salată, de zâmbetul copiilor, de pisica găsită sub masă la tavernă, oamenii pe care îi simți pe aceeași lungime de undă, nu-ți rămâne decât să cauți cuvântul „fericire” în DEX.”