Poveste genială cu Adrian Mutu, la Pitești: „Umbla mereu cu dicționarul după el. Toți îl luam la mișto”

Dani Coman a dezvăluit o poveste memorabilă despre Adrian Mutu, de pe vremea când cei doi erau colegi la FC Argeș. Atacantul piteștenilor parcă prevestea de atunci că va ajunge un mare fotbalist și se pregătea ca atare, în timp ce colegii îl luau la mișto.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dani Coman și Adrian Mutu au fost colegi la FC Argeș și prieteni buni, mai apoi jucând împreună și la echipa națională a României.

Actualul antrenor al naționalei U21 are acum ambiția să devină mare și pe „bancă”, după ce ca fotbalist a impresionat și a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei, la egalitate cu Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dani Coman, poveste savuroasă cu Adi Mutu în prim plan: „Umbla mereu cu dicționarul româno-italian după el!”

Dani Coman, fost coleg cu Adrian Mutu la FC Argeș, a povestit cum „Briliantul” se pregătea încă din acea perioadă să joace în Italia și învăța limba cu un dicționar româno-italian: „Îl vedeam mereau pe Adi cu dicționarul romano-italian și îl întrebam: «Adi, ce faci tu cu dicționarul ăla?» Îți dai seama ce miștouri făceam de el?!”, s-a amuzat Dani Coman la Digi Sport.

Însă Mutu nu se lăsa deloc intimidat și răspundea în stilul caracteristic și cu mentalitate de campion: „Dani, o să vedeți voi, o să ajung cel mai bun fotbalist”, a fost replica tăioasă a tânărului fotbalist care s-a ținut de cuvânt și a scris istorie pentru naționala României dar și în Serie A, unde a marcat 103 de goluri.

ADVERTISEMENT

Și Mutu nu are de gând să se oprească aici. Foamea de performanță fiind „moștenită” și în cariera de antrenor, după ce a calificat România U21 la Campionatul European de tineret, iar acum țelul său este să devină cel mai bun și pe bancă: „Așa mi-a zis și acum doi, trei ani. «O să vezi tu că o să ajung cel mai bun antrenor»”, a mai dezvăluit Dani Coman.

Răzvan Lucescu nu credea că Mutu va ajunge antrenor: „Nu m-am gândit că va porni pe acest drum al antrenoratului”

Deși Adrian Mutu a fost un mare fotbalist, fostul antrenor al „tricolorilor”, Răzvan Lucescu, a fost suprins că „Briliantul” a ales să urmeze o carieră de antrenor, însă e sigur că faptul că a fost un jucător de top îl va ajuta foarte mult: „Nu m-am gândit că Adi Mutu va porni pe acest drum al antrenoratului. Faptul că a fost un jucător foarte important deschide niște uși foarte importante. Nu îl vedeam antrenor, însă să dea Dumnezeu să îi meargă bine”, a mai explicat fostul portar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lucescu Jr. e sigur că Mutu nu are nevoie de niciun sfat și e genul de om care se „călește” direct prin experiență: „Nu m-a sunat Mutu. N-are de ce să mă sune. Am fost în lumi diferite. La personalitatea lui, la felul de a fi, se duce direct în experiențe, indiferent dacă e bine sau rău. Nu are nevoie de sfaturi.

Probabil că de asta a și ajuns unde a ajuns. Noi în fotbalul românesc nu avem această personalitate, această tărie de caracter, acest curaj”, a spus și fostul selecționer al României.

ADVERTISEMENT