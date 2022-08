Povestea emoționantă a lui Antonio Sefer! “Oțelarul” care la 15 ani plângea după un meci cu Rapid s-a transformat în eroul “giuleștenilor”

Antonio Sefer , iar mijlocașul ofensiv a reușit două execuții de excepție.

Antonio Sefer zâmbește în tricoul Rapidului după ce în urmă cu 6 ani plângea în hohote în urma retrogradării cu Oțelul

Antonio Sefer a fost omul-serii pe Giulești după prima „dublă” în tricoul Rapidului, împotriva celor de la FC Argeș.

Născut la Galați în anul 2000, mijlocașul a debutat pentru Oțelul în Liga a doua în sezonul 2015-2016. Puștiul de 15 ani avea să termine însă sezonul în lacrimi, după un meci în ultima etapă cu Rapid, care a consfințit retrogradarea în Liga a treia și apoi desființarea echipei.

Printre cele mai triste imagini de la acea partidă, a fost cea a lui Antonio Sefer, plângând în hohote, prevestind finalul trist al echipei care cu patru ani înainte câștiga titlul în România și participa în grupele UEFA Champions League.

Devastat, Sefer nu și-a putut stăpâni lacrimile și a plâns minute în șir în fața galeriei celor de la Oțelu Galați: „Eram foarte dezamăgit pentru situaţia în care se află clubul. Îmi doream enorm o victorie pentru a ne salva de la retrogradare şi pentru a face fericiţi fanii care ne-au susţinut la fiecare partidă. Mă simt dator faţă de suporteri.

Joc fotbal de la şase ani, iar Oţelul este echipa mea de suflet. Am crescut lîngă această echipă, am fost copil de mingi, acum sînt fotbalist la echipa mare. Un vis împlinit! Niciodată nu voi putea uita dezamăgirea şi tristeţea suporterilor de la partida cu Rapid. Pe viitor, îmi doresc să-i bucur şi să îi aduc pe toţi la stadion, să facem din nou”, .

Antonio Sefer visa încă de atunci să ajungă la o echipă importantă din Europa, iar una dintre cărțile sale preferate era «Zîmbetul legendei», dedicată unui fost mare jucător al Rapidului: „Îmi place să citesc cărţi dedicate fotbalului. Ultima este «Zîmbetul legendei», dedicată lui Nicolae Manea. Am un singur idol, acela este Leo Messi. Prin muncă şi dăruire vreau să ajung la o echipă bună din Europa. Cel mai bine mă simt mijlocaş dreapta, dar acum sînt folosit în spatele vîrfului”.

Antonio Sefer, destăinuiri din drumul spre celebritate: “Tatăl meu e instalator, mama este casnică. Mă susțin și îmi vor doar binele”

Antonio Sefer era dorit la doar 15 ani de echipele importante din campionat, însă puștiul nu a vrut să lase la greu Oțelul Galați: „Tatăl meu este instalator, iar mama casnică. Sînt singur la părinţi, nu mai am fraţi sau surori. Părinţii mă susţin şi îmi vor doar binele. Fiecare copil îşi doreşte să joace la cele mai renumite cluburi din România, Steaua şi Dinamo.

Am fost contactat şi de giuleşteni, dar am decis să nu plec în momentele grele ale clubului. Totul s-a întîmplat în iarnă, înainte ca echipa să plece în turneul din India. Atunci era domnul Burcă la Rapid”, a mai spus atunci puștiul pentru site-ul nostru.

Trei ani mai târziu, Antonio Sefer avea să ajungă la Rapid

Antonio Sefer a plecat în Olanda la Groningen după falimentul celor de la Oțelul Galați, iar în 2019 revine în România și semnează un contract pe patru ani și jumătate cu Rapid.

La 22 de ani, Antonio Sefer a ajuns deja la peste 100 de meciuri în tricoul Rapidului, pentru care a evoluat în primele trei ligi din România.

Antonio Sefer a jucat de plăcere la Oțelul și nu a primit niciun ban, antrenându-se chiar cu prima echipă în ultimul sezon de Liga 1: „Eu la Oțelul nu am câștigat niciun leu. Chiar și când echipa era în Liga 1 iar eu mă antrenam alături de seniori nu am primit vreun ban. Am jucat acolo de plăcere, fiind un vis încă din copilărie.

Sunt momente de care îmi amintesc cu plăcere, dar nu lei voi uita nici pe cele triste, când am plecat de acolo cu lacrimi în ochi. A fost o experiență care m-a ajutat să mă maturizez, atât ca fotbalist, cât și ca om. Soarta a făcut ca ultimul meci la Oțelul să fie chiar cu Rapid, actualul club”, spunea Sefer într-un interviu pentru .

Antonio Sefer, în lacrimi și după primul gol în Liga 1

Antonio Sefer , în victoria cu 3-0 în fața celor de la FC Botoșani, la primul meci din campionat pe noul stadion Giulești: „Mă bucur că am marcat primul gol pe Giulești în Liga 1 și sper să continui așa, să-i fac mândri pe fani. A fost o bucurie de nedescris. Când nimeni nu mai spera în mine – sau foarte puțini -, Dumnezeu mi-a dat acest gol. Sper să aibă mai mulți încredere în mine, pentru că dau totul pe teren și joc pentru Rapid.

Am avut momente foarte grele în această perioadă. Vreau să-i dedic golul unchiului meu, care din păcate nu este bine. Sper să-l fac mândru”, a mărturisit Sefer, la

Antonio Sefer, din nou cu lacrimi în ochi după „dubla” de senzație cu FC Argeș: „Vreau să dedic golurile unchiului meu”

Trei luni mai târziu după primul gol în Liga 1 cu FC Botoșani, Antonio Sefer a apărut din nou cu lacrimi în ochi în fața camerelor TV, după ce unchiul său s-a stins din viață: „Mă bucur pentru reușitele mele, mă bucur că mi-am putut ajuta echipa și că am marcat două goluri pentru unchiul meu care a plecat din viața familiei mele.

Golurile pe care le voi da vor fi doar pentru el. Știu că este îngerul meu acum. Mă bucur că e fericit acolo prin golurile mele. Sper să îl fac mândru pe el și să îmi fac mândră și familia.”, a spus puștiul vizibil emoționat la , după ce în timpul meciului s-a rugat în genunchi și s-a uitat către cer.