Povestea lui Aiden Aslin, militarul britanic din armata ucraineană luat prizonier de ruși la Mariupol. Apel disperat al familiei. Video

Un britanic înrolat de 4 ani în armata ucraineană a fost luat prizonier de ruşi şi apare în imagini difuzate de către televiziunea publică de la Kremlin încătușat şi cu o tăietură pe frunte. Familia se teme pentru viața sa și face un apel disperat.

La începutul acestei săptămâni, în presa internațională a apărut știrea că o Brigadă Marină ucraineană care luptă pentru apărarea orașului s-ar fi predat rușilor.

Informația a apărut în presa britanică și confirmată de Aiden Aslin, un britanic care luptă pentru Ucraina și care face parte din această Brigadă.

Acesta a relatat, pe 12 aprilie, că unitatea sa nu a avut de ales decât să se predea forțelor rusești din Mariupol. Primii care au aflat acest lucru au fost cei din familia tânărului soldat de 28 de ani.

Mama soldatului luat prizonier, Ang Wood, a declarat pentru presa din insulă: ”M-a sunat și mi-a spus că nu mai au arme cu care să lupte. Îmi iubesc fiul. El e eroul meu. Au opus o rezistență dată naibii”.

De asemenea, un prieten al lui Aslin le-a spus jurnaliștilor britanici că a vorbit la telefon cu el și că pușcașul marin i-a relatat că unitatea sa a rămas fără mâncare, muniție și provizii, neavând o altă opțiune decât să se predea:

”Nu pot ieși. Nu pot riposta. Așa că nu au avut de ales. Sunt sigur că dacă ar fi avut un singur glonț rămas ar fi tras cu el”, a spus acesta.

La trei zile după anunțul familiei, televiziunea publică rusă a difuzat filmări și poze în care tânărul britanic apare încătușat și are o tăietură pe frunte.

Further revelations and confessions of the glorious aka who says he was sitting in the bunker all the time, because he was afraid of airstrikes.

— TheBlockBoss (@BlockBoys13)