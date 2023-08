Povestea pozei de colecție din Rapid – PSG. “Am luat decizia de Centenar”

La SUFLET DE RAPIDIST, invitatul special al emisiunii a povestit despre mai multe momente petrecute la Rapid atât ca jucător, cât și ca antrenor. Adrian Iencsi a vorbit despre amintirile din spatele celebrei poze de la meciul Rapid – PSG.

Povestea din spatele pozei de la meciul Rapid – PSG

pentru care i-a plăcut acea poză de la meciul Rapid – PSG, în cât a postat-o pe conturile de socializare chiar în ziua centenarului. Fostul jucător de la Rapid a povestit și o întâmplare cu banderola de căpitan, cea din fotografia sa preferată în tricoul giuleștenilor.

“Poza este de la meciul cu PSG din Giulești. Fotografia aceasta mi-am pus-o pe pagina de Instagram și de Facebook. Chiar de ziua centenarului am făcut paginile de socializare și am postat această fotografie. Am ales poza asta pentru că îmi place acea culoare pregnantă a vișiniului, e foarte intens.

Țineam foarte mult la tricoul pe care îl purtam. Când am primit banderola de căpitan, eram foarte mândru de acest lucru și erau momente când o luam cu mine acasă. Îmi plăcea foarte mult. Era cu mine în permanență și era ca o motivație. Banderola de căpitan nu o pierdeam din ochi niciodată.”, a spus Adrian Iencsi, la SUFLET DE RAPIDIST.

Iencsi, fără regrete după demiterea de la Rapid

În 2020, Adrian Iencsi a preluat postul de antrenor al echipei din Giulești, care evolua la vremea aceea în liga secundă. Fostul jucător al Rapidului a povestit despre munca grea pe care a depus-o în perioada scurtă la club, dar și despre aportul său la promovarea în primul eșalon. Cu toate acestea, .

“Nu am niciun regret. La început am suferit foarte tare, pentru că am știut cât de mult am muncit în perioada aceea. A fost o perioadă grea, imediat cum s-a terminat campionatul. A fost acea perioadă după primul val de pandemie. Au fost doar 3 săptămâni în care aveai timp să te reașezi. Era și acea dezamăgire după ratarea promovării în prima ligă. În acea perioadă scurtă eu trebuia să fac mai multe chestii.

În primul rând trebuia să discut cu jucătorii care nu mai făceau parte din lotul echipei și nu au fost discuții tocmai ușoare. A fost o luptă destul de grea, pentru că discuțiile nu erau nici prea convingătoare. După trebuia să fac o echipă, să creionez un lot. Apoi trebuia să fiu pregătit și de prima etapă de campionat, să am inspirația necesară să aleg un prim 11.

A fost o muncă titanică. Comunicam permanent cu conducătorii în sensul de a aduce jucători. Fotbaliști de care aveam nevoie pe anumite poziții și s-a făcut acest lucru. Cu unii jucători nu am mai reușit să lucrez.

Un exemplu a fost Dandea. A fost și o muncă titanică în a-l convinge pe el să vină la Rapid. Avea alte aspirații. Iar când a venit el, am plecat eu. Iar lotul acela cu care s-a început atunci campionatul, a fost un lot făcut cu mare trudă.”, a declarat Adrian Iencsi, la SUFLET DE RAPIDIST