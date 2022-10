Povestea românului care a construit o afacere de succes în Italia, după ce a dormit pe străzi. Oferă locuri de muncă pentru sute de compatrioţi

Un român a plecat în Italia la finalul anilor ’90 și a dormit pe străzi o perioadă, iar acum conduce o afacere de succes. Bărbatul și-a spus povestea despre viața în țara în care locuiește de ani buni.

După ce a dormit pe străzi, un român a construit o afacere de succes în Italia

pentru un trai mai bun, iar mulți și-au încercat norocul în afaceri. Printre aceștia se numără și Gabriel Bălan, care a plecat în Italia în 1998, atunci când avea doar 17 ani.

Bărbatul s-a ascuns atunci sub cușetă, în tren, sperând să nu fie prins de Poliția de frontieră. Românul i-a spus mamei sale că pleacă în Ungaria pentru a-și găsi de lucru pe perioada vacanței.

În cele din urmă, planul lui Gabriel a fost unul reușit, așa că a ajuns la Torino fără acte și fără bani. Acesta a dormit pe bancă în parc timp de o săptămână, perioadă în care mânca resturile pe care oamenii le lăsau la piață.

“Nu o să uit niciodată că primul panini pe care l-am luat acolo mi-a căzut pe jos de față cu toți turiștii. L-am luat de pe jos, l-am șters și l-am mâncat.”, a povestit Gabriel Bălan, potrivit .

În prezent este antreprenor, însă la început i-a fost foarte greu. Mai întâi a fost muncitor în parcuri de distracție, după care a lucrat ca sudor. Câștiga foarte puțini bani, însă le trimitea și părinților săi acasă.

“Ăia 10 euro la zi pe care îi făceam, trimiteam la părinți acasă.”, a mai povestit el.

Însă totul a meritat, pentru că acum are propria afacere de succes în Italia. Firma condusă de Gabriel Bălan încarcă și repară tonomate de produse și cafea, iar acolo lucrează 550 de români veniți la muncă în Italia.

Mulți dintre aceștia au rămas să-și întemeieze familii în zonele unde Gabriel are sedii locale. Sediul principal de află la nord de Milano.

“Se întinde de la Bergamo, coboară în jos la Torino, Genova, Bologna.”, a mai explicat antreprenorul.

Gabriel Bălan a ținut să angajeze doar români

Antreprenorul a vrut de fiecare dată să angajeze români la firmă, dorindu-și să le dea o șansă, chiar dacă a fost dezamăgit de mulți. A încercat să-i ajute pe toți cum a putut.

“I-am adus, i-am ajutat cu tot ce înseamnă, ne-au furat și ei la rândul lor. Nu mai sunt băieți serioși care să zică da, muncesc, am nevoie de un ban exact cum am făcut noi care am venit la început.”, a adăugat el.

Din fericire, Gabriel Bălan nu este singur în Italia, unde locuiește alături de soție și copii. Îl are aproape pe fratele său, care locuiește cu soția și cu cei doi copii la nord de Milano.

Deși are familia aproape, antreprenorului i se face dor de România de multe ori. În fiecare an, în iulie, Gabriel și familia lui merg în România, timp de două luni.

“Îmi lipsește țara mea. De multe ori o am în gând cu mine și dimineața, și la prânz și seara. Săraca țară bogată. Noi suntem un popor străin. Străin și de țara mamă, și de poporul care ne-a găzduit.

Când mă întorc în țară, deseori ni se întâmplă să fim catalogați ca străini, veniră italienii cu figurile. Sufletul nostru este român şi vom fi întotdeauna români.”, a mai spus omul de afaceri.

Antreprenorul, dezamăgit de ceea ce vede atunci când vine în România

Atunci când revine în România, Gabriel Bălan este dezamăgit să vadă orașul său natal, Târgu Jiu, la fel ca până acum, fără a fi deloc modernizat.

“Nu s-a construit un spital, nu s-a construit o şcoală nouă, aceleaşi lucruri de zeci de ani de zile. Ne întoarcem acasă în așa fel încât copiii noștri să fie nevoiți să emigreze și ei la rândul lor?”, a continuat acesta.

Gabriel Bălan stă mereu de vorbă cu oamenii dintr-un sat aflat în apropiere de localitatea natală, de unde cei mai . În urmă cu un an, afaceristul i-a mobilizat pe săteni să repare o fântână veche de un secol, foarte importantă pentru toată lumea.

Antreprenorul a recunoscut că nu are de gând să se întoarcă în România prea curând, mai ales că Italia este acasă pentru copiii lui.

Atunci când vine în țara natală, lui Gabriel i se face dor de Italia, care i-a oferit cele mai multe.

“Vă spun sincer, și când sunt în România, după ceva timp, mi se face dor de Italia. Nu neg faptul ăsta, nu e țara mea natală, dar este țara care mi-a oferit totul.”, a mai spus Gabriel Bălan.