Povestea tragică a Alinei, fata ucisă în Mangalia. Cine e omul de afaceri care o ajuta cu bani și ce îi făcuse propriul tată: “Nu am mai suportat”

O tragedie șocantă a avut loc duminică dimineața în municipiul Mangalia, când trupul neînsuflețit al unei tinere în vârstă de 18 ani, Alina Elena Ciobanu, a fost descoperit sub o bancă dintr-un parc de către un pescar. Inițial, bărbatul a crezut că este vorba despre un câine, dar când a atins trupul, a realizat că este o persoană decedată.

Alina a trecut prin mai multe încercări

Alina Elena Ciobanu provenea din județul Vaslui și avea o poveste de viață extrem de dificilă. Crescută într-o familie cu probleme și multe nevoi. Ea a luptat și să-și continue studiile. Beneficiind de sprijin financiar din partea omului de afaceri Ionel Sandu, Alina era o elevă promițătoare și se pregătea să intre în clasa a XII-a.

“Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori noi dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și flămânzi… am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el a făcut cel mai mare scandal cu bătăi și nu am mai suportat. (…) Mă gândeam că speranțele mele de a studia la un liceu din Vaslui sunt deșarte.

Acum pot spune că mi s-a oferit o șansă mare, să pot face ceva în viață, să continui studiile liceale și promit, drept recunoștință, că îmi voi da toată silința să termin liceul cel puțin printre primii zece și să merg mai departe și la facultate. Mulțumesc tuturor persoanelor amabile, înțelegătoare și sensibile care și-au oferit sprijinul de a mă ajuta”, a povestit Alina, pentru , în august 2020.

Principalul suspect în această tragedie este o altă tânără de 18 ani, Loredana Atănăsoaie, cea mai bună prietenă a victimei. Cele două adolescente, ambele din județul Vaslui, au mers la mare în căutarea unui job sezonier și s-au angajat într-un hotel din Saturn.

Fata a fost ucisă și transportată cu un troler

Polițiștii au analizat camerele de supraveghere din Mangalia și au refăcut traseul parcurs de criminală. Se pare că Loredana Atănăsoaie a ucis-o pe Alina Elena Ciobanu în camera de hotel și apoi a introdus trupul victimei într-un troler. Cu ajutorul unui taxi, unde l-a abandonat sub o bancă.

“Pe la 5 și un sfert, mergeam la pescuit și am trecut prin zonă. Am crezut inițial că este un câine. Când am văzut că este o ființă umană, am încercat să o trezesc. Am cerut ajutor de la câțiva băieți din parcare. (…)Fata era chircită sub bancă. Fața ei era desfigurată. M-a luat plânsul. Avea părul creț, brunet. Am intrat într-o spaimă. (…)

Nu avea față deloc, era bătută să nu se cunoască. Avea multe semne de lovituri pe corp. Am dat declarații în fața anchetatorilor. Sigur a fost ucisă. Când au venit legiștii, au constatat că era ucisă de 5 ore.(…) A fost foarte chinuită”, a mărturisit pescarul care a descoperit trupul neînsuflețit al fetei.

Localnicii susțin că nu au auzit țipete în timpul nopții, sugerând că trupul neînsuflețit al tinerei ar fi fost adus acolo. Corpul Alinei avea semne evidente de violență, iar fața îi era desfigurată.

O pierdere imensă pentru comunitatea locală

Omul de afaceri Ionel Sandu, care o sprijinea financiar pe Alina pentru a-și continua studiile, a fost șocat de vestea tragică. El a dezvăluit că Alina era un suflet deosebit, strălucitor la școală și cu un caracter blând. Acesta a fost devastat să afle că tânăra care avea un viitor promițător a sfârșit într-un mod atât de tragic.

“Vreau să îi îndeplinesc Alinei dorința. Este o fată curajoasă, iar povestea ei curtemurătoare atinge sufletele tuturor celor inimoși. Mă bucur că Alina a reușit să se înscrie la liceul pe care și l-a dorit.

Tot ce pot să îi ofer pentru început este plata cazării la căminul liceului, pe tot parcursul celor patru ani, unde va avea asigurată masa în timpul săptămânii, vom obține o înțelegere cu un restaurant ce va avea grijă ca Alina să primească hrana necesară din timpul zilelor de week-end, aceasta însemnând servirea mesei pe baza unor tichete de masă, și ca început de an școlar suma de 500 de euro pentru achiziționare de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare.

Nu pot să stau deoparte, o ajut din suflet și o voi susține în continuare în toți acești viitori ani de liceu pe care îi va urma”, a afirmat afaceristul Ionel Sandu, care a sprijinit-o pe tânăra și i-a îndeplinit visul de a urma un liceu. Declarațiile fiind făcut în august 2020.