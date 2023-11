Preliminarii Euro 2024, etapa a 10-a, ultima. Acum se joacă 2 meciuri

Am ajuns în fața ultimelor 90 de minute ale campaniei preliminariilor EURO 2024. Sunt cunoscute deja numele a 15 dintre echipele calificate, la care se adaugă din oficiu gazda turneul final, Germania. Vom afla acum numele altor șase reprezentative care terminând pe locul 2 își vor asigura direct biletele, ultimele trei poziții urmând a fi decise prin barajul de Nations League. Spre marea noastră bucurie România se află de sâmbătă seară, după victoria de la Felcsut cu Israel, în rândul celor 15 deja calificate.

Meciuri fără miză în grupele A și B

În grupa A emoțiile privind lupta de calificare s-au risipit de multă vreme. Spania și Scoția merg împreună din această grupă, pe care în proporție de 99 la sută o va câștiga Furia Roja, care are două puncte peste Scoția, singura echipă care, de altfel, i-a învins, chiar în primul meci. Spania joacă acasă cu Georgia iar Scoția întâlnește acasă Norvegia. Doar un egal al Georgiei în Spania i-ar aduce pe cimpoieri pe primul loc.

În grupa B Franța efectiv a defilat și după scorul record cu care a călcat în picioare în ultimul meci Gibraltar e clar că va merge în Grecia tot ca să bată. Olanda s-a calificat și ea, după firavul 1-0 de pe teren propriu cu Irlanda, care a avut un gol nevalidat prin decizia VAR. Irlanda ar mai fi avut o șansă prin Nations League doar dacă nu se califica România.

Programul meciurilor din ultima etapă a preliminariilor EURO 2024

Grupa A

Duminică, 19 noiembrie, ora 21:45

Spania – Georgia (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Scoția – Norvegia (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Cipru stă

Grupa B

Marți, 21 noiembrie, ora 21:45

Grecia – Franța (Digi Sport 3, Prima Sport 1)

Gibraltar – Olanda

Irlanda stă

Italia are nevoie de egal în grupa C, Croația trebuie să bată acasă Armenia în grupa D

În grupa C În schimb, stadionul BayArena din Leverkusen va găzdui unul dintre cele mai tari meciuri din ultima etapă, Ucraina – Italia, partidă în care azzurrii au și varianta egalului pentru a prinde locul 2, pentru că la egalitate de puncte are avantajul victorie directe cu Ucraina pe pământ italian.

Și în grupa D vom afla acum numele celei de-a doua echipe care va însoți Turcia lui Vincenzo Montella la turneul final. După ce galezii au aflat că Armenia este piaza lor rea, pierzând acasă și acum nereușind decât un egal la Erevan croații au primit un cadou nesperat. Au acum două puncte peste galezi, care întâlnesc acasă Turcia și joacă pe teren propriu cu Armenia.

Grupa C

Luni, 20 noiembrie, ora 21:45

Macedonia de Nord – Anglia (Digi Sport 4, Prima Sport 2)

Ucraina – Italia (Digi Sport 1, Prima Sport 1) la Leverkusen

Malta stă

Grupa D

Marți, 21 noiembrie, ora 21:45

Croația – Armenia (Digi Sport 1, Prima Sport 3)

Țara Galilor – Turcia (Digi Sport 2 , Prima Sport 4)

Letonia stă

Cehia – Moldova, incredibila finală pentru calificare în grupa E, totul e decis în grupa F

În grupa E avem un meci pe care nimeni nu l-ar fi putut anticipa vreodată ca finală pentru locul 2, Cehia – Moldova, după ce cehii și moldovenii au făcut același scor, 1-1, etapa trecută. Cehia are două puncte mai mult, deci Moldova nu are decât varianta victoriei, ceea ce ar fi cea mai mare bombă a prelimjnariilor. De pe locul 3 Polonia nu e deja eliminată, pentru că mai are șansa prin Nations League.

Grupa F e una în care chiar se joacă numai de plăcere, pentru că Belgia și Austria sunt deja calificate, singura miză a acestei runde fiind victoria belgienilor acasă cu Azerbaijan, care ar schimba ordinea primelor două locuri, cu Belgia câștigătoare și Austria, care stă, pe locul al doilea. Marea surpriză negativă e Suedia.

Grupa E

Luni, 20 noiembrie, ora 21:45

Albania – Insulele Faroe

Cehia – Moldova (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Polonia stă.

Grupa F

Duminică, 19 noiembrie, ora 19:00

Belgia – Azerbaidjan (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Suedia – Estonia (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Serbia sau Muntenegru în grupa G, Slovenia – Kazahstan. finala locului 2 în grupa H

În grupa G Ungaria a obținut calificarea prin acel autogol caraghios al Bulgariei, care dus la scorul egal de 2-2 la Sofia. Locul 2 va fi decis acum prin indirecta Ungaria – Muntenegru și Serbia – Bulgaria, evident marii favoriți sunt sârbii care joacă acasă cu o Bulgarie foarte slabă și au două puncte peste vecinii din Muntenegru. Care se califică doar dacă bat la Budapesta și pierde Serbia.

Și în prima grupă de șase, grupa H, avem o neașteptată finală a locului 2, de asemeni cu o prezență pe care nimeni nu ar fi anticipat-o vreodată. Slovenia, nici ea o națională cu dese participări la turneele finale, are un punct peste incredibila Kazahstan și meciul direct are loc în Slovenia. Kazahstan, evident, nu are decât varianta victoriei.

Grupa G

Duminică, 19 noiembrie, ora 16:00

Serbia – Bulgaria (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Ungaria – Muntenegru (Digi Sport 1, Prima Sport 2)

Grupa H

Luni, 20 noiembrie, ora 21:45

Irlanda de Nord – Danemarca

San Marino – Finlanda

Slovenia – Kazahstan (Digi Sport 3, Prima Sport 4)

România – Elveția, finala pentru primul loc în grupa I, lucruri deja rezolvate în grupa J

În grupa I, au obținut biletele pentru Germania, dar meciul direct de la București de marți, 21 noiembrie, va stabili care echipă va termina prima în grupă, momentan România având acest fotoliu, ceea ce înseamnă că un egal îi este de ajuns. Israel, care termină a treia, nu e definitiv eliminată, pentru că mai are șansa barajului Nations League.

O ultimă etapă foatte liniștită vom avea în grupa J, acolo unde învingând acasă Islanda runda precedentă Slovacia este însoțitoarea oficială a Portugaliei la turneul final, lusitanii dorind acum să bată duminică acasă și Islanda, pentru a avea numai victorii.

Grupa I

Marți, 21 noiembrie, ora 21:45

ROMÂNIA – Elveția (Antena 1)

– Elveția Andorra – Israel

Kosovo – Belarus

Grupa J

Duminică, 19 noiiembrie, ora 21:45

Portugalia – Islanda (Prima Sport 3)

Lichtenstein – Luxemburg

Bosnia și Herțegovina – Slovacia (Prima Sport 4)