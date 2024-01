Premieră pentru Joe Biden. Prima organizație sionistă din SUA care îi cere încetarea focului în Fâșia Gaza

Americans for Peace Now este primul grup sionist din SUA care a cerut încetarea focului în Fâșia Gaza. Organizația, de stânga, îi cere președintelui Joe Biden să determine Israelul să treacă „de la război la menținerea păcii”, o fisură în sprijinul larg al campaniei împotriva Hamas în rândul grupurilor sioniste. Un subiect delicat și pentru Biden, în an electoral.

„Riscuri inacceptabile pentru Israel și civilii din Gaza”

Americans for Peace Now, un grup de stânga pro-Israel, a cerut o încetare a focului în Fâșia Gaza, în războiul dintre Israel și Hamas. Este prima organizație sionistă americană care face acest lucru după mai bine de trei luni de lupte pe teren.

„Continuarea acestui război devastator prezintă riscuri inacceptabile pentru Israel, pentru civilii din Fâșia Gaza și pentru întreaga regiune”, a declarat luni, într-un comunicat, președintele grupului, James Klutznick. „De dragul siguranței și bunăstării civililor din Israel și din Gaza, administrația Biden trebuie să îndemne Israelul să accepte încetarea imediată a ostilităților și să treacă de la război la consolidarea păcii”.

O declarație care dezvăluie, poate, apariția unei fisuri în sprijinul larg acordat de organizațiile evreiești americane campaniei militare israeliene care a urmat atacului criminal de pe teritoriul israelian din 7 octombrie. Până acum, singurele grupuri evreiești americane care s-au pronunțat în favoarea unei încetări a focului erau antisioniste sau nesioniste și își rezervaseră criticile la adresa statului evreu încă de la începutul conflictului actual.

Impactul cifrelor

Alte organizații evreiești din Statele Unite, atât de dreapta, cât și de stânga, își exprimaseră sprijinul pentru efortul de război israelian, scrie Începând cu 7 octombrie 2023, teroriștii Hamas au masacrat aproximativ 1.200 de evrei, majoritatea civili, și au răpit 240 de ostatici. Potrivit Ministerului Sănătății din enclava de coastă, administrat de Hamas, 23.000 de palestinieni au fost uciși de când Israelul a decis să elimine gruparea islamistă ca răspuns la atacurile din 7 octombrie, lansând o ofensivă de amploare în Fâșia Gaza.

Cifrele emise de Ministerul Sănătății din Fâșie sunt neverificabile, iar gruparea teroristă nu face nici o distincție în bilanțul său între civili și oameni înarmați. Israelul, la rândul său, estimează că peste 8.500 de teroriști au fost uciși de la lansarea incursiunii terestre în Gaza, la sfârșitul lunii octombrie. 1.000 de bărbați înarmați au fost deja uciși pe teritoriul israelian la 7 octombrie și în zilele următoare.

Numărul de morți din Fâșia Gaza a spart cvasi-unanimitatea care prevala în rândul evreilor americani – la fel ca și retorica folosită de unii membri de extremă dreapta din coaliția premierului . Săptămâna trecută, Uniunea pentru Iudaismul Reformat, care reprezintă cel mai mare curent religios al evreilor din Statele Unite, i-a cerut lui Netanyahu să controleze mai bine miniștrii care cer strămutarea palestinienilor care trăiesc în Gaza.

Mai multe voci

Americans for Peace Now este membru al Conferinței președinților organizațiilor evreiești americane (CoP), o coaliție de grupuri evreiești americane cu o singură misiune principală în materie de politică externă: susținerea Israelului. Alte grupuri de stânga aparținând CoP nu au făcut încă apel la încetarea conflictului.

J Street, un grup evreiesc liberal care se concentrează pe politica din Orientul Mijlociu și un punct de referință central pentru progresiștii americani pro-Israel, continuă, de asemenea, să susțină campania militară a . Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, el a cerut să se facă mai mult pentru a proteja viețile civililor și a îndemnat guvernul israelian să respingă apelurile de a transfera civilii din Gaza.

În urmă cu o lună, grupul a avertizat că, dacă nu se va schimba nimic pe aceste două fronturi, „J-Street nu va mai putea oferi sprijin organizațional pentru actuala campanie militară”. J Street încă nu și-a pus în practică amenințarea. Dar grupul a anunțat săptămâna trecută că nu va organiza conferința sa anuală în acest an din cauza „situației din conflictul în curs” – sugerând că controversele cauzate de război ar putea descuraja participanții să participe.

„Din cauza situației din conflictul în curs de desfășurare, am decis să amânăm următoarea convenție anuală 2024 până în 2025”, a scris J Street pe site-ul său. „Deși suntem dezamăgiți că nu putem organiza Convenția noastră în aprilie anul viitor, așa cum am planificat, credem, de asemenea, că aceasta este cea mai bună modalitate de a ne asigura că Convenția noastră va fi la fel de importantă, dinamică și utilă pe cât știm că poate și ar trebui să fie”.

Tensiuni interne în an electoral

Anunțul a fost semnificativ și prin faptul că a lăsat să se înțeleagă că grupul se va abține de la organizarea unei convenții într-un an electoral. AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), cel mai mare grup de lobby pro-Israel, nu și-a mai organizat conferința politică anuală din 2020.

J Street este aliat din punct de vedere ideologic cu Americans for Peace Now, iar cele două organizații au făcut parte dintr-un „bloc al păcii” la mitingul masiv pro-Israel de pe National Mall din Washington DC din noiembrie. Cu toate acestea, ele și-au exprimat după eveniment neliniștea față de agresivitatea unora dintre vorbitori și au obiectat față de prezența lui John Hagee, șeful unei organizații creștine de dreapta pro-Israel, la eveniment.

Au existat și alte semne de fisuri. În octombrie, la scurt timp după atacul Hamas, evreii democrați din Camera Reprezentanților din SUA au emis o declarație prin care salutau și susțineau sprijinul neclintit al președintelui Joe Biden pentru Israel – o declarație care a fost semnată de fiecare evreu democrat din Cameră. Cu toate acestea, în decembrie, o parte dintre ei s-au alăturat apelurilor pentru încetarea focului – inclusiv unul dintre inițiatorii declarației emise în octombrie, reprezentantul Jamie Raskin din Maryland.