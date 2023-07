Premierul Marcel Ciolacu a dat în judecată o instituție a statului. Are legătură cu certificatul de luptător la Revoluție

Acum aproape o lună, o comisie din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a respins cererea lui Marcel Ciolacu de a fi declarat luptător cu rol determinant în Revoluția din decembrie 1989. În 2019, Ciolacu a făcut o cerere pentru a obține noul titlu, acela de „luptător cu rol determinant în victoria Revoluției române”.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Buzău

Cererea lui Ciolacu, dar și a altor participanți la Revoluție, a fost blocată după ce DNA a deschis un dosar penal in rem privind certificatele de revoluționar eliberate de-a lungul timpului. Ciolacu la Buzău, orașul său natal, și că, la începutul anilor 90, a primit un certificat de “luptător remarcat pentru fapte deosebite”.

„În urma verificării înscrisurilor din dosarul administrativ, comisia constată că în perioada 14-22 decembrie 1989 domnul Ion Marcel Ciolacu nu a îndeplinit condiția cumulativă de a ocupa și apăra obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, respectiv ora 12.10, motiv pentru care comisia respinge cererea LRD nr. 6725/02.04.2022 cu majoritate de voturi”, se arată în documentul emis pe 22 iunie 2023.

Marcel Ciolacu nu a fost de acord cu această hotărâre, astfel că a dat în judecată Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Pe 25 iulie 2023, la Tribunalul Buzău a fost înregistrat un dosar al cărui obiect este “anulare act administrativ anularea proceselor- verbale din 22.06.2023 şi 27.06.2023 – Legea nr. 341/2004”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Ion Marcel Ciolacu figurează ca reclamant, iar secretariatul de stat al revoluționarilor ca pârât. Dosarul a fost înregistrat la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Buzău. Deocamdată, judecătorii nu au stabilit data primul termen din acest dosar. Legea 341/2004 se referă, la paragraful b3 al articolului 3, la calitatea de luptător cu rol determinant.

Marcel Ciolacu este membru al unui club de revoluționari din Buzău

Astfel, acesta va fi atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului.

În 2019, Recorder a publicat o investigație despre faptul că Marcel Ciolacu a cerut preschimbarea certificatului de revoluționar, fapt care i-ar aduce un venit suplimentar de 2.000 lei pe lună. „Eu în municipiul Buzău am participat la Revoluție. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzău. Sunt doar 52 de membri. Am și spus în statut că suntem cei care am apărat, am acționat în raza Palatului comunal al Muncipiului”, a declarat Ciolacu pentru publicație.

„Nu am fost niciodată contestat, n-am făcut niciodată o fală din asta, dar acum nu-mi cereți să-mi fie și rușine. Nu am solicitat niciodată nicio indemnziație pentru acest lucru de la statul român. Mă consider îndreptățit să las copilului meu să arate și el la nepoți că bunicul sau străbunicul lor a făcut ceva pentru această țară”, a mai mărturisit Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu se află pe lista cu revoluționari a asociației

Asociația Club 22 Buzău s-a constituit în noiembrie 1992, conform informațiilor consultate de FANATIK pe site-ul asociației. Este singura asociație a revoluționarilor legal constituită din orașul și județul Buzău. Aceasta are în componență membri cu calitatea de luptător remarcat cu merite deosebite și care au acționat în perioada 22-28 decembrie 1989 în zona Palatului Comunal și Casa Albă. Există o listă cu numele a 15 revoluționari din Buzău, dar Marcel Ciolacu nu se află pe această listă întocmită de asociație.

Tot pe site-ul asociației : „Anunțarea fugii cuplului Ceaușescu a descătușat bucuria generală și, îmbarcați în 15-20 de mașini, având în față însăși echipa TVR, peste 100 de tineri s-au îndreptat spre sediul organizației judeţene a PCR aflat în Piața Dacia. Aici s-a făcut joncțiunea cu alte sute și mii de buzoieni. Veniți din Zona Industrială sau din alte zeci de fabrici, instituții sau școli, din tot municipiul, puhoiul de oameni a intimidat și a îndepărtat forțele de represiune postate în jurul Palatului, cerând plecarea tuturor celor care deținuseră puterea până atunci.”

„În câteva ore Piața a devenit neîncăpătoare pentru cele 20-30 de mii de participanți la mitingul anti-Ceaușescu. Piața Daciei, din centrul municipiului, locul predilect de întâlnire a buzoienilor, a atras, începând de la orele 10.00, sute de concitadini care discutau fără nici o precauție despre ceea ce se întâmpla la Timișoara și la București, dar și în alte localități din România. La ora 14 Piața era deja ocupată de câteva mii de buzoieni care se bucurau de fuga dictatorilor.”, se mai scrie pe site-ul asociației de revoluționari din care face parte Marcel Ciolacu.