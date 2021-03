Preotul care a uimit la Românii au talent. Cum i-a lăsat Alexandru Balaban pe jurați fără cuvinte

Alexandru Balaban este preotul din județul Tulcea care i-a uimit pe cei patru jurați de la „Românii au talent”. Părintele a adunat copii din cinci județe, alături de care a format o comunitate foarte frumoasă cu care i-a lăsat fără cuvinte pe toți.

Bărbatul este preot din anul 2012, mărturisind că se ocupă de foarte multe activități în comunitatea sa. Pe lângă cor, părintele are un destin foarte frumos și face lucrarea Domnului prin artă culinară și ansambluri muzicale. Totodată, a înființat și un muzeu cu obiecte veche.

Figura bisericească a venit pe scena de la „Românii au talent” cu Corala Nihil Sine Deo, copiii cântându-și dragostea pentru țară din toată inima. Alexandru Balaban și micuții i-au cucerit pe jurații de la Pro TV, care au avut numai cuvinte de laudă.

Un preot a impresionat la Românii au talent. Are un cor format din copii

„Noi suntem Corala Nihil Sine Deo a Parohiei Dăeni. Eu sunt Alexandru Balaban, preot paroh al Parohiei Dăeni, Tulcea. Pe lângă activitatea de la cor, facem și alte activități, artă culinară, eu gătesc și ele se uită.

Am făcut echipă de fotbal, ansamblu de dansuri. Merg cu ei la fotbal, am și licență de antrenor de la FRF. După ce terminam slujba, înainte de pandemie, mergeam și jucam. La un meci trebuia să îmi dea roșu, l-am faultat pe un adversar și nu mi-au dat că mă știau, mi-au dat doar galben.

Am jucat și handbal și șah și table, tenis de masă, chiar am la biserică o masă de tenis, unde organizăm campionate. În fiecare am organizăm «Cupa prieteniei» la fotbal, la handbal, la tenis. Suntem oameni înainte de toate.

Eu am încercat tot timpul să fiu alături de tineri. Am vrut să demonstrez că acești copii sunt minunați și pot realiza lucruri frumoase”, a declarat preotul înainte de a dirija corul de copii.

Din cor nu a lipsit unul dintre copiii preotului. Alexandru Balaban este însurat cu un ofițer de poliție, alături de care are trei fete. Concurentul a mărturisit că a ales calea credinței după un accident suferit la coloana vertebrală, care l-a făcut să vadă lucrurile altfel.

„Asta este ceea ce înțeleg eu prin destinul unui preot în comunitate și în anul 2020 să trăiești cu fruntea sus, nu cu fruntea în pământ, să faci lucrarea Domnului în anul în care trăiești: cultură, sport, educație, să ții comunitatea vie. Bunicul meu a fost preot, Dumnezeu să îl odihnească”, a spus Florin Călinescu.

„Foarte frumoasă inițiativa, mi se pare că sunteți un popă multifuncțional, ancorat în realitatea noastră de astăzi și e frumos să vezi atâția puști care cântă despre România, vă aplaud pentru asta”, a declarat Smiley.

Preotul Alexandra Balaban și corul său au plecat acasă cu patru de „Da”, urmând să fie văzuți de telespectatorii emisiunii „Românii au talent” și în etapa următoare.