Președintele Federației Franceze de Fotbal dă vina pe condițiile de la București pentru eliminare: „Nu a fost bine!”

Noel Le Graet, președintele Federației Franceze de Fotbal, nu a fost mulțumit de condițiile pe care selecționata lui Didier Deschamps le-a avut la București, în privința bazei de pregătire.

Acesta a vorbit și despre hotelul unde a fost cazată naționala Franței, însă a recunoscut faptul că ultimele două goluri primite de Mbappe și compania nu au fost primite din cauza hotelului.

Președintele Federației Franceze de Fotbal, nemulțumit de condițiile de la București

Noel Le Graet, președintele Federației Franceze de Fotbal, a fost nemulțumit de baza de pregătire de la București, lăsând de înțeles că situația ar fi putut sta altfel în , scor 3-3.

„Să încheiem discuția despre hotel. Nu am pierdut din cauza hotelului. În schimb, baza de pregătire chiar nu a fost bună. Asta trebuie să admit.

Dar nu putem spune că, dacă am fi schimbat hotelul, nu am fi primit ultimele două goluri din meciul cu Elveția…

Când legi victoriile, totul e grozav la fotbal. Când pierzi e mereu vina altora… Nu sunt de acord cu asta”, a spus Noel Le Graet, pentru L’Equipe.

Elvețienii s-au simțit bine la București

că s-au simțit bine la București, deși nu au apucat să vadă mult din oraș. Yann Sommer, portarul Elveției și unul dintre cei mai buni jucători de pe teren împotriva Franței, a vorbit despre cum s-a simțit în capitala României:

„Nu am văzut mult din oraș, dar sunt amintiri incredibile pentru mine și echipă, pentru Elvetia… am scris istorie la București… un stadion frumos, de asemenea.

După o perioadă lungă fără suporteri, am văzut emoțiile de la finalul meciului. Au meritat victoria, am făcut-o pentru ei”.

„Se simte incredibil, este unul dintre cele mai bune momente ale mele din carieră, e incredibil cum am jucat, cum am revenit în momentul în care am fost conduși de o echipă atât de bună precum este Franța. Sunt foarte mândru de această echipă.

Am spus de la început că nu contează ce se întâmplă în meci, vom merge până la final. Am avut o perioadă în a doua repriză când eram la pământ.

Franța a înscris două goluri, dar după asta am văzut că probabil ei au crezut că au câștigat meciul, și am avut această senzație, ne-am uitat la toți și ne-am spus:

‘Acum este momentul!’ Am revenit într-un mod incredibil și nu pot să spun mai mult, doar că este foarte frumos”, a spus Yann Sommer.