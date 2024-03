PNL pedepsește revoltele din teritoriu. Alin Nica, înlăturat de la conducerea filialei Timiș. Update

„Am aflat cu neplăcere că timișorenii au fost vânduti ca la piată, pe o negociere strambă, în defavoarea PNL Timiș. Am aflat că PNL a cedat șantajului cu PSD cu anticipatele, cedând Timisul și Timișoara PSD. Eu plec de aici de la București cu inima împăcată, că am făcut tot ce îmi stă în putință pentru timișenii care mi-au dat încrederea în 2020 și m-am lupta împotriva dictatelor de la București. Îmi exprim speranța în continuare că flacăra Revoluției din Timișoara nu a murit, ci va continua, chiar dacă eu am fost singurul care a avut curajul să ia atitudine împotriva acestei nedreptăți care se face Timișului și Timișoarei” , a declarat, marți, Nica.

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, este hotărât să candideze pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean și a declarat, marți, că nici în ruptul capului nu-l va susține pe candidatul comun al Coaliției, Alfred Simonis (PSD) la președinția CJ.

Alin Nica: Alfred Simonis, „un afront” pentru timișoreni

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, i-a denunțat pe liderii coaliției PSD-PNL că au trecut peste voința liberalilor din județ și l-au desemnat pe șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, candidat comun la președinția Consiliului Județean.

Nica a spus că decizia la vârful Coaliției este „un afront” pentru locuitorii Timișoarei și pentru cei ai județului, pentru că aceștia „nu-l doresc” pe Simonis. Nici un argument logic nu este în favoarea acestei decizii, spune Alin Nica, câtă vreme Simonis este pe locul trei „în toate sondajele”.

„Încerc să conving colegii că această propunere din partea coaliţiei este una greşită pentru Partidul Naţional Liberal în Timiş şi este, într-un fel, un afront pentru timişoreni şi pentru timişeni să nu aibă oportunitatea de a vota deschis un candidat pe care ei şi-l doresc şi pentru că toate argumentele logice sunt în defavoarea unei astfel de decizii. Domnul Simonis e pe locul trei în toate sondajele. PNL are la Consiliul Judeţean mai mult decât dublu numărul de consilieri judeţeni şi preşedintele în funcţie.

La Consiliul Local Timiş, PNL-ul are de trei ori mai mulţi consilieri locali. Toate acestea arată că este o negociere proastă pentru PNL din punctul meu de vedere, dar aştept să văd argumentele. (…) Vreau să mă lupt până la capăt pentru PNL. Sunt liberal şi voi fi liberal în continuare”, a declarat, marți, Nica, înaintea ședinței Biroului Politic al PNL, la .

„Mai bine îmi tai mâna decât să semnez pentru el”

a declarat că va merge până la capăt și va refuza susținerea pentru Alfred Simonis. Liderul PNL Timiș a mai spus că nu a acceptat nici un compromis în cariera sa politică și nici acum nu este dispus să accepte.

„Mai bine îmi tai o mână decât să semnez, ca preşedinte al filialei Timiş, o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid şi pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deşi condiţiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum”, a spus Nica. Timișoara și Timișul au fost și vor rămâne de dreapta, fără afinități socialiste sau nostalgii comuniste, a spus liderul liberal.