Prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, mai tare ca finala Cupei Mondiale! Peste 3 miliarde de oameni au urmărit evenimentul

Cristiano Ronaldo a spus adio Europei și , care îl plătesc regește: 200 de milioane de euro pe sezon. Însă, așa cum s-a întâmplat și la precedentele grupări la care a evoluat portughezul, sosirea sa înseamnă o lovitură de imagine pentru clubul saudit. Dovadă stă fie și numai impactul pe care l-a avut prezentarea sa oficială.

Prezentarea oficială a lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr s-a desfășurat cu casa închisă pe arena clubului, Mrsool Park. Și a fost transmisă live la TV, dar și pe rețelele sociale.

Și, impactul evenimentului a fost uriaș. Potrivit informațiilor publicate de jurnalistul Pedro Sepúlveda, peste 3 miliarde de persoane au vizionat festivitatea pe 40 de canale din întreaga lume.

O cifră uluitoare. Și care, potrivit datelor furnizate de aceeași sursă, a depășit ca impact finala ultimei Cupe Mondiale, Argentina – Franța.

