Prezentarea oficială a lui Xavi la FC Barcelona. Pep Guardiola, aşteptat la evenimentul de pe “Camp Nou”

Imediat după ce s-au finalizat tratativele cu Al Sadd, Xavi a plecat spre Barcelona. Și a intrat imediat în pâine. Pasul următor este astăzi, atunci când, de la ora 14 a României, este programată prezentarea oficială a lui Xavi la Barcelona. Evenimentul de pe Camp Nou este deschis publicului și, potrvit programului oficial, va demara cu o oră și jumătate înaintea ședinței foto.

Primul antrenament, cu jucătorii pe care-i poate avea la dispoziție, este programat mâine. Evident, fără fotbaliștii cu probleme medicale. Ca și fără cei care sunt convocați la echipele naționale pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale 2022.

Start în forță pentru Xavi la FC Barcelona

, Xavi a urmărit la televizor cum noii săi elevi, unii dintre ei foști colegi, au scăpat printre degete victoria la Vigo. Remizând, 3-3, după golul lui Aspas din prelungiri, după ce aveau 3-0 la pauză.

A urmat un drum la stadionul Johann Cruyff. Acolo unde a urmărit jocul dintre Barcelona B și Sevilla Atlético, echipa secundă a andaluzilor. Puștii și-au dorit să-l impresioneze și au bifat al cincilea succes consecutiv într-o manieră categorică: 4-0.

Duminică dimineață a avut o lungă și intensă întâlnire cu staff-ul. A făcut programul pentru zilele următoare și a fost pus la curent de către medicii echipei cu privire la situația accidentaților. Sunt 10 nume, între care, ultimul, Ansu Fati. Xavi a fost consolat de faptul că până la debutul său, pe 20 noiembrie, va putea miza pe șase dintre ei.

Este vorba despre Pedri, Neto, Sergi Roberto, Eric, Nico și Piqué. Oameni importanți, din toate compartimentele. Și de care are nevoie în contextul în care nu este un meci oarecare, ci derbyul orașului, cu Espanyol. Iar apoi urmează meciul decisiv pentru destinul în UEFA Champions League, cu Benfica.

”Avem multă muncă, dar sunt încrezător. Am venit pentru că echipa avea nevoie de noi și trebuie să nu dezamăgim”, a fost mesajul transmis asistenților. După care s-a întâlnit cu directorul Mateu Alemany. Cu care, evident, a fixat reperele strategiei pe termen scurt, dar și mediu.

Ziua prezentării oficiale

Astăzi este prezentarea oficială a lui Xavi la Barcelona. Însoțit de președintele Joan Laporta, . De pe lista pregătită inițial vor absenta Jordi Alba și Sergio Busquets, convocați la echipa națională. Vor fi prezenți însă alți doi foști colegi ai săi, Gerard Pique și Sergi Roberto.

În plus, este de așteptat să fie prezent și fostul antrenor al Barcelonei și mentorul lui Xavi, . Sub conducerea actualului manager al lui Manchester City, jucătorul de 41 de ani a devenit unul dintre cei mai buni mijlocași ai erei moderne. Iar Pep este și un mare susținător al său. Și-a exprimat în mai multe rânduri încrederea în abilitățile sale de tehnician. Și, în plus, a susținut mereu că este soluția potrivită pentru banca tehnică. Chiar și înaintea aducerii lui Ronald Koeman.

Produce o revoluție

Sosirea lui Xavi va presupune o serie de schimbări în cadrul primei echipe. Iar acestea vizează și serviciile medicale și pregătirea fizică. Aspecte care, relevă infirmeria plină, sunt deficitare. Marți se va oficializa despărțirea de medicii Juanjo Brau și Xavi Linde. Ei urmează să fie înlocuiți de Carles Nogueira și Jaume Munill. Cu primul a lucrat la Al Sadd, iar al doilea revine după doi ani de absență.

Va pleca și actualul preparator fizic, Albert Roca. Înlocuit cu Iván Torres. În discuție este și viitorul medicului Lluis Til, care ar putea primi un alt post dacă la echipă va ajunge Ricard Pruna.

Evident, pasul următor este legat de achiziții. În contextul accidentărilor lui Fati și Dembélé, o aripă este prioritatea. Însă posturile vizate nu se opresc aici.