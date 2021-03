Prim-ministrul României, ultimatum pentru miniștrii din cabinet. Cum se va face evaluarea acestora

Florin Cîțu, prim-ministrul României, a dat un ultimatum miniștrilor din propriul cabinet, joi, în direct la B1TV, în contextul numeroaselor controverse apărute în ultimele zile, explicând cum se va face evaluarea periodică a fiecărui ministru și care sunt criteriile.

Miercuri, vice-premierul Kelemen Hunor a discutat și el despre subiectul remanierii lui Vlad Voiculescu, ministru care a intrat în conflict cu Cîțu pe tema datelor despre evoluția pandemiei de coronavirus.

Despre scandalul persoanelor care ar fi fost vaccinate deși nu se aflau într-una din categoriile eligibile, prim-ministrul a spus că Ministrul Sănătății trebuie să îl explice.

Florin Cîțu, ultimatum pentru toți miniștrii. Cum vor fi evaluați și cine face remanierea

“Am spus că un obiectiv principal este de a elimina risipa, furtul banului public, încercăm să transparentizăm totul prin digitalizare, doar așa putem să avem informații în spațiul public.

Am început la Ministerul Finanțelor și am fost singurul care am reușit să reduc cheltuielile de personal, într-un an complicat, electoral.

Așa vreau să fac în tot guvernul. Am cerut ca miniștrii să vină cu programele de restructurare pentru companiile pe care le au sub ei, nimeni nu a venit cu un plan până acum.

Evaluarea se va face la jumătatea anului, miercuri voi prezenta fișe de parcurs pentru tot anul, obiective clare pentru fiecare ministru și vom merge lunar și vom evalua cum merg lucrurile.

Românii vor vedea în fiecare lună cum performează fiecare ministru, o evaluare transparentă a fiecărui minister în parte, pentru că aici suntem în slujba oamenilor.

Putem să reducem bugetele ministerelor trimestrial, nu ne vom permite să aruncăm bani. La fiecare rectificare bugetară vor mai mulți bani directorii economici din ministere, dar le-am spus încă de anul trecut: dacă nu îi cheltuiți și noi ne împrumutăm ca țară pentru asta, plecați acasă.

În acest moment subiectul remanierilor nu există, sunt două subiecte separate: cum se face o remaniere, asta o spune Constituția și al doilea subiect este cum și când se face, dar este prematur să discutăm acum despre asta.

Românii trebuie să știe, lunar ne uităm la evoluție, la execuția bugetară, ne uităm la promisiunile din programul de guvernare și vedem ce se întâmplă. Evaluare nu o fac pentru mine, o fac pentru români.

Până la urmă, sunt oameni cu personalitate, inteligenți, e normal să apară și discuții în contradictoriu, important este că ajungem la o concluzie. Discuțiile din ultimele zile au apărut mai mult în presă decât între noi, această coaliție este foarte bine închegată”, a declarat Florin Cîțu la B1TV.