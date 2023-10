Prima eliminare de la Cursa Iubirii! S-a lăsat cu scandal uriaș la Prima Tv

Show-ul Cursa Iubirii de la Prima TV a ajuns la faza în care cuplurile sunt eliminate din concurs. Iar acest lucru, evident, nu poate fi ”digerat” prea bine de cei care părăsesc emisiunea prezentată de celebrul Cove. Iar de aici, la scandal, mai este un singur pas.

Eliminare cu scandal la Cursa Iubirii de la Prima TV

Ion și Raluca Șaulescu au părăsit după doar două zile de filmări. Foștii concurenți de la Mireasa, care s-au căsătorit în urma show-ului de la Antena 1, au reușit să obțină nota 2 de la unul dintre cuplurile concurente. Scânteia a fost aprinsă, scandalul a început. Ambele cupluri și-au aruncat vorbe grele și s-au adus multe jigniri.

“Cred că s-a observat încă din primul episod cât de protector sunt eu, generic, cu doamnele și cât de mult mă scoate din sărite să le văd nedreptățite. Am dat-o de gard (cort) din prima, dar eu așa sunt. Și când văd pe cineva că jignește o femeie în public, fără urmă de regret, mi se urcă sângele la cap și taxez drastic acest comportament”, ne-a declarat în exclusivitate Eduard Dumitru, cel care, alături de soția lui, au decis prin nota lor cuplul care părăsește competiția de la Prima TV.

Acuzați de Ion și Maria că sunt prefăcuți și că se comportă diferit în spatele camerelor de luat vederi, Tania spune că a trecut cu ușurință peste moment. ”Nu ne-am lăsat afectați de ceea ce a declarat el.

Și dacă i-am fi pus o oglindă în față, ar fi înțeles că vorbește despre el însuși. Sau nu… Normal că omul e frustrat. Noi i-am înțeles frustrarea, dar nu am putut să-i acceptăm comportamentul”, spune Tania.

Acuzații dure la Cursa Iubirii: ”Nu știi ce ce aia iubire”

În timpul eliminării a curs cu replici dure și s-au spus cuvinte grele. “Dacă tu zici că pentru că i-am zis `Fă, tu taci!`, asta e dovadă de lipsă de iubire, tu nu iubești. Nu știi ce e aia iubire. E și o dovadă de realitate, eu nu încerc să fiu altcineva decât cel care sunt acasă”, i-a spus Ion lui Eduard pe un ton ridicat.

”Să te ferești de săracul care s-a ajuns și de omul care nu a avut putere și o primește. Că, dacă îi dai putere unui om, așa îți dai seama cine e. Au profitat de ocazie și ne-au eliminat”, a mai spus Ion, aplicându-i o ultimă lovitură lui Eduard, cel care l-a propus pentru eliminare.

Alte 11 cupluri au rămas în competiție și se bat în continuare în show-ul Cursa iubirii de la Prima TV. Pe lângă faptul că vor dovedi că sunt un cuplu cu adevărat solid, ei vor intra și în posesia marelui premiu. Iar acesta nu e deloc de neglijat: 15.000 de euro și o vacanță de vis.

Cove, extenuat de filmări pentru show-ul Prima TV

de la Prima Tv. În exclusivitate pentru FANATIK, el a vorbit despre experiențele trăite la filmări. Și, chiar dacă a fost extenuat de-a lungul timpului petrecut pe platouri, vedeta TV recunoaște că i-a plăcut la nebunie.

”Va fi un reality show pe cinste. Filmările au fost pline de neprevăzut și au scos la iveală caractere puternice și oameni care se iubesc cu adevărat. Veți vedea, toți sunt extrem de determinați să pună mâna pe premiul de 15.000 de euro. Din 30 septembrie, bunii mei, va aștept în fața micului ecran. (…)

„Eram prin Suceava, undeva, pe un platou, și filmările s-au prelungit mult peste miezul nopții. Știi cum e când te uiți la știrile despre caniculă din București si tu mori de frig? Horror. Erau 4 grade și eu tot ce aveam la mine erau pantaloni scurți, cămăși și tricouri.

Am încercat să împrumutăm niște paturi de la gazde, însă, la filmare, trebuie să stai la cameră în ținută de filmare. Care era pantalon și tricou. Și dă-i și tremură. (…) Ne adaptăm. Prin Maramureș era să dăm și de un urs pofticios. Am luat-o la fugă toți când am auzit mișcare prin tufiș”, povestea Cove pentru FANATIK.