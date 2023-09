Cove, anunț categoric după 10 ani de căsătorie! Relația lor, ca show-ul Cursa Iubirii

Cove e dispus să spulbere audiența cu show-ul Cursa iubirii, a cărui premieră va avea loc sâmbătă, 30 septembrie, de la ora 20:00, la Prima TV! Realizatorul acestui nou reality în care 12 cupluri vor trece prin cele mai dure și amuzante probe pentru a-și testa relația a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, secretul propriei sale povești de iubire.

Cove, de zece ani cu aceeași femeie. Care e secretul rezistenței căsătoriei cu Florentina?

, de profesie medic, o perioadă destul de lungă având în vedere că multe cupluri abia mai rezistă măcar un an! Împreună cu Florentina, Cove a format o familie cu care se mândrește!

ADVERTISEMENT

Cove a recunoscut că există și probleme în cuplu, dar pe care el și partenera sa au știut să le gestioneze. Cuvântul de ordine în căsnicia sa, pe care Cove l-ar aplica pentru orice relație, este echilibrul!

Prezentatorul „Cursa iubirii” de la a explicat că, din păcate, nu multe perechi trec testul timpului, asta pentru că au impresia că relația va fi numai lapte și miere, ca în fazele de început.

ADVERTISEMENT

„Fiecare trebuie să lase de la el atunci când este cazul”

„Oamenii pornesc cu ideea că atunci când găsesc o persoană de care te îndrăgostești și e perioada aia de început, oamenii cred că așa va fi tot timpul. Cum se spune și în basme că vor trăi fericiți până la adânci bătrâneți… Viața nu e chiar așa. Apar și momente mai dificile. Problema e să știi să le gestionezi.

Fiecare trebuie să lase de la el atunci când este cazul. Nu trebuie să lase doar unul, pentru că se va crea frustrare în partea cealaltă. E un echilibru care trebuie păstrat și mai e ceva. Pe vremuri când un lucru se strica, era dus la reparat. Astăzi dacă un lucru se strică tu-l arunci și-ți iei altul. Cam așa se întâmplă și cu relațiile, din păcate!”, a dezvăluit Cove, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă a fost vreodată pus în vreo cursă a iubirii pentru vreo fată, a mărturisit că s-a întâmplat să alerge după ”gagici” în adolescență. Alergătura sa nu se compară cu ceea ce trebuie să facă acum concurenții din reality-show-ul său.

Cove: „Am alergat după câte o fată”

„N-aș putea spune că am fost doar într-o cursă a iubirii, dar cu siguranță am fost și eu îndrăgostit în adolescență. Am alergat după câte o fată, dar nu în sensul în care ne raportăm acum la cursa noastră.

De data asta nu e vorba despre cupluri care încep acum o relație, ci despre persoane care se știu deja. Aici se vor cunoaște mai bine. Știi cum e în viață? Când e bine, totul e roz. În momentul în care apar probleme, nu ne mai convine. Ni se pare că celălalt nu face sau că unul face mai mult decât celălalt”, a declarat Cove, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Amfitrionul noului reality-show de pe piața televiziunii a oferit, apoi, câteva detalii despre emisiunea sa. Care e mecanica acestui concurs?

Dezvăluiri despre Cursa iubirii

„Cele 12 cupluri pleacă pentru o lună din confortul casei. Călătorim cu acest autocar prin toată România. Ne oprim în locații diverse. Ei sunt supuși la tot felul de probe, de la probe fizice la probe să zicem încărcate de emoție, în care să își facă declarații. Trebuie să își recunoască anumite greșeli sau să-și spună lucruri pe care nu le-au spus niciodată, fie că vorbim despre minciuni sau de lucruri ascunse.

Tot caruselul ăsta de emoții face în așa fel încât show-ul să fie unul real, plin de adrenalină, de zâmbete, de lacrimi. Este un format complex în care avem de toate. Avem de la cupluri ce sunt de aproape 15 ani împreună, au familii, au copii, până la cupluri ceva mai tinere care sunt la începutul relației. O să vedem cum gestionează situațiile de criză prin care trec împreună.

Ei luptă pentru 15.000 de euro și o excursie într-o destinație exotică. Un singur cuplu va câștiga acești bani. Practic, la fiecare episod un cuplu este eliminat din cursă. Pe rând, câte un cuplu părăsește Cursa Iubirii până când ajungem în finală și acolo vom avea trei cupluri”, ne-a detaliat Cove.

Prezentatorul de la Prima TV, destul de permisiv cu băieții săi: „Am învățat ceva de la băiatul meu cel mic”

Un alt subiect despre care Gabriel Coveșeanu a discutat cu FANATIK este creșterea copiilor săi. Ne-a spus extrem de sincer că deși a experimentat multe lucruri în viață și e foarte fericit de cum s-au dezvoltat cei doi băieți pe care îi are. Sunt multe momente când chiar copiii îi pot fi profesori.

Mai precis, de la băiatul cel mic, Răzvan (8), rezultat din căsătoria cu Florentina Ene, a învățat să se bucure până și de cele mai mărunte lucruri în viață. De asemenea, Cove ne-a zis că încearcă să fie un părinte destul de responsabil când vine vorba despre tentația tehnologiei. Nu le poate interzice copiilor să se bucure de gadgeturi și de tot ce le oferă internetul.

„Dacă îl țin departe de tehnologie, îi voi crea probleme pe viitor”

„Copiii au o bucurie fantastică și trăiesc realmente intens fiecare moment, fie că e vorba de o bucurie sau o tristețe, ei trăiesc totul la maximum. E important să te bucuri de fiecare clipă. Uite, am învățat ceva de la băiatul meu cel mic, Răzvan, el efectiv se bucură de absolut orice. El se bucură de orice dar, de orice are de făcut, primește cu bucurie absolut orice.

Am încercat să îi educ să se bucure de orice, dar să știi că ține și de caracterul lor. Eu nu sunt genul de părinte care să le interzică lucruri. Ei trăind în lumea asta, dacă îl țin departe de tehnologie, de exemplu, îi voi crea probleme pe viitor, pentru că ceilalți vor ști cum să se descurce cu gadgeturile și el nu va ști.

Cred că și aici trebuie păstrat un echilibru. Trebuie să vedem la ce ne uităm, la chestiuni interesante. Internetul te poate ajuta. Există și mizerie și gunoaie în mediul online. Există și lucruri interesante, care te pot ajuta și din care poți învățat”, a adăugat Cove, pentru FANATIK.