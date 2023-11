Prima noapte fierbinte, chiar înainte de finala Love Island: ”Nimeni nu a făcut asta, aici”

Nargi și Luis, noul cuplu de pe insulă au schimbat ”paradigma” emisiunii. Până acum, cuminte de cale afară ca show, Love Island s-a transformat total, iar cei doi amorezi au petrecut, împreună, o noapte toridă.

Nargi și Luis, nebunii în intimitate, la Love Island

Plecați din vilă pentru a petrece o noapte împreună, Nargi și Luis au fost subiectul unei discuții dintre Alexia și Anne. ”Crezi că ine Nargi cu vești cochete?”, se întreabă Anne. ”Vreau să îi citesc pe față. Crezi că a făcut ceva”, mai întreabă blondina.

ADVERTISEMENT

Iar Alexia o lămurește, chiar înainte de a se întoarce cei doi amorezi din cuibușorul de nebunii. Păi nu a zis ea că dacă mergea cu Luis în hideaway o făcea?”, răspunde Alexia. ”Sunt fiartă pe detalii, l-a zăpăcit pe Luis sau nu?”, chicotește Anne.

Iar curiozitatea fetelor este lămurită repede. Chiar la micul dejun, atunci când apar cei doi îndrăgostiți. ”A fost bine, chiar a fost bine”, a răspuns Nargi cu un zâmbet mai satisfăcut decât cel al unei pisici care a descoperit borcanul de smântână. ”Mă rușinez”, e replica focoasei brunete atunci când Adrian, puțin malițios, remarcă că cei doi nu mai au coșuri.

ADVERTISEMENT

”Aproape am făcut sex Eu cred că doar noi am făcut asta dintre toți”, precizează Nargi. Și, din imaginile difuzate pe Voyo se poate observa că ceea ce s-a petrecut între ei a fost, cu siguranță, cel puțin un preludiu… lung. Pentru că nu au lipsit sărutările fierbinți – și nu doar în ”stil franțuzesc” -, ci și în zone mai… delicate.

Iar dimineața, după duș, Nargi purtând neglijent prosopul de baie – suficient cât să își ascundă rotunjimile apetisante de camere – vorbea cu Luis. ”Se vede că… n-am dormit”, spunea ea, zâmbindu-i incitant bărbatului pe care și l-a dorit. Iar el, elegant, a replicat: ”Ce se întâmplă la hideaway, rămâne aici”.

ADVERTISEMENT

Nargi și Luis de la Love Island, răsfățați de producătorii Love Island

După proba sportivă din episod, Nargi și Luis reușesc să mai câștige un premiu de la producătorii Love Island. Mai exact, să meargă singurei la o întâlnire romantică. Iar acolo, cei doi încep să își spună cuvinte dulci. Mai ales că veneau după o noapte fierbinte.

”În sfârșit am nimerit perechea perfectă”, spune Luis. ”Mă simt mai bine în pielea mea”, mai precizează el. Iar Nargi, după ce îi spune suficient de clar ce vrea de la un bărbat pune și întrebarea cheie. Legată de noaptea în care a lăsat toate inhibițiile deoparte, pe sub cearșafuri.

ADVERTISEMENT

”Mi se pare că am profitat cât am putut noi de hideaway-ul ăla”, spune Luis pre satisfacția brunetei. ”M-am și lăsat așa, dus de val”, mai spune el, vizibil încurcat. ”Am văzut, am simțit”, replică Nargi râzând. ”Dar dacă pui doi drăcușori într-o cameră, ce să iasă?”, continuă bărbatul. ”Să nu iasă trei”, spune Nargi, sugerând că între ei a fost mult, mult mai mult decât s-a putut vedea pe ecrane. ”Mi-a pus capac Nargi”, recunoaște el.

Nargi, cea mai controversată concurentă din show

dintre concurentele Love Island. Fără inhibiții, ajutată de forme de invidiat, bruneta a știut ce vrea: să experimenteze. Și a experimentat suficient până l-a găsit le Luis. Nu de altceva, dar, cum a fost dorită de mai toți băieții din show, ea a trecut prin ceva… îmbrățișări.

”Tot timpul, la început, bărbații văd că sunt o femeie frumoasă, așa e. M-am obișnuit cu asta, m-am obișnuit să fie așa. După, dacă în continuare bărbatul respectiv vede doar asta, sau vrea doar asta, îl ignor. În majoritatea cazurilor se întâmplă să mă cunoască mult mai bine și să se schimbe lucrurile”, spunea N