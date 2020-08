Prima reacţie a Barcelonei după anunţul plecării lui Lionel Messi: “Căutăm cea mai bună soluţie”. Moțiune de cenzură împotriva conducerii clubului

Com vaig dir ahir, acabo de presentar escrit per sol.licitar vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva, no poden estar ni un minut més al capdavant del club.

És hora de fets i no de paraules. #votcensura2020 pic.twitter.com/oOLX1TT05t

— Jordi Farré 🎗 (@JordifarreFcb) August 26, 2020

ADVERTISEMENT