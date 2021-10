Prima reacție a președintelui Iohannis după demiterea guvernului: „Dau timp partidelor să se gândească. Consultările vor fi săptămâna viitoare”. Video

Este de așteptat ca președintele Klaus Iohannis să facă primele comentarii legate de demiterea guvernului condus de către Florin Cîțu în urma adoptării de către Parlament a moțiunii de cenzură inițiat de către PSD.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD a trecut cu 281 de voturi pentru, și niciunul împotrivă. Potrivit Constituției, guvernul lui Florin Cîțu este demis și nu va mai putea decât să administreze afacerile curente ale statului până la depunerea jurământului de către viitorul Guvern.

Procedura standard în această situație este ca președintele să convoace partidele parlamentare la consultări și, în funcție de rezultatul acestor consultări, să desemneze un candidat pentru postul de prim-ministru care va avea la dispoziție 10 zile pentru a obține sprijinul politic necesar care să se concretizeze într-un vot de învestire dat de către Parlament.

Gruparea Orban se revoltă împotriva conducerii PNL

După , premierul Florin Cîțu a afirmat că PNL nu va pleca de la guvernare, însă a evitat să precizeze dacă liberalii îl vor propune tot pe el pentru funcția de prim-ministru. „PNL va lua cea mai bună decizie în interesul românilor şi al Partidului Naţional Liberal”, a spus Cîțu.

În schimb, un grup de 41 de parlamentari, apropiați de fostul președinte PNL Ludovic Orban, au semnat o scrisoare deschisă în care susțin că acesta este cea mai potrivită persoană pentru a negocia refacerea coaliției de guvernământ și să conducă viitorul guvern.

„Susţinem refacerea coaliţiei de guvernare în jurul PNL, alături de USR-PLUS, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale, ca fiind singura formulă politică în acord cu votul exprimat de cetăţeni în urmă cu un an de zile. Respingem orice fel de înţelegere sau colaborare de natură a învesti un nou Guvern cu sprijinul PSD. Considerăm că cea mai potrivită persoană, capabilă să negocieze refacerea coaliţiei de guvernare şi să conducă Guvernul în calitate de prim-ministru este Ludovic Orban”, se arată în scrisoarea celor 41 de parlamentari.

PSD cere anticipate

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că social-democrații susține instalarea unui guvern de tehnocrați independenți care să gireze afacerile curente ale statului până la alegerile anticipate care ar putea avea loc în luna martie. „Aşteptăm mesajul de la preşedintele României. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate reprezintă un act democratic. Este un act democratic prin care au trecut toate statele europene”, a precizat Ciolacu.

Soluția unui guvern de specialiști a fost avansată și de către copreședintele AUR, George Simion. „Noi avem o propunere de guvern de specialişti, noi avem o propunere pe care o vom negocia şi cu celelalte partide şi sperăm ca să nu se mai cramponeze Klaus Iohannis de domnul Florin Cîţu. Trebuie să plece, nu trebuie să rămână nici măcar interimar”, a spus Simion.

USR vrea din nou la guvernare

Dacian Cioloș, președintele USR, a afirmat că : fie reface alianța la guvernare cu PNL și UDMR, dar fără , fie intră în opoziție. „USR PLUS are varianta reînceperii discuţiilor cu PNL, dacă PNL îşi va dori acest lucru şi dacă PNL este în măsură să facă o altă propunere de premier decât Florin Cîţu. Şi, atunci împreună cu PNL şi cu UDMR, suntem dispuşi să discutăm refacerea coaliţiei de guvernare, cu un program de reforme şi un calendar ataşat, foarte precis. Dacă nu, cealaltă variantă pentru USR PLUS este rămânerea în opoziţie, dacă PNL intenţionează să facă o altă majoritate cu PSD, majoritate care a mai funcţionat inclusiv pentru a amâna până la sfântul aşteaptă moţiunea pe care USR o propusese de câteva săptămâni”, a precizat Cioloș.