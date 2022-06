Primar PSD, înregistrat când îi oferă unei femei o funcție în schimbul unor favoruri sexuale: ”Îți dau 35 de milioane să fii la dispoziția mea”. Audio

Incident grav în județul Argeș, cu un primar PSD în prim-plan. În mediul online a apărut o înregistrare audio în care acesta i-ar propune unei tinere să o angajeze la cabinetul său în schimbul unor favoruri sexuale.

Primar PSD, acuzat că a cerut favoruri sexuale unei femei, ca să o angajeze. Edilul a fost înregistrat

Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a postat pe contul ei de Facebook o înregistrare (Audio ) în care Mihai Georgescu, primarul PSD din Călinești, județul Argeș, îi cere unei femei favoruri pentru a o angaja în instituție.

ADVERTISEMENT

”Te pot angaja pe cabinetul meu. Îţi dau 35 de milioane, mă duci, mă aduci, chestii de astea… Îţi dau liber cât vrei tu, îţi faci viaţa cum vrei. Dacă am şi eu nevoie de tine şi vreau să fiu cu tine o oră-două într-o zi, să fii la dispoziţia mea.

Îţi asigur tot ce vrei, stabilitate locului de muncă, prime, relaţii tot ce vrei, te duc în lumea bună”, i-ar fi spus primarul Mihai Georgescu tinerei.

ADVERTISEMENT

Alina Gorghiu, cea care ocupă și funcția de preşedintele PNL Argeş a reacționat extrem de dur față de primarul de la Călineşti. Senatoarea a postat și un mesaj care însoțește înregistrarea.

”Nu poţi face aşa ceva niciunei femei, profitând de faptul că eşti primar. Am un gol în stomac când ascult înregistrarea şi mă bucur că victima a făcut plângere penală.

ADVERTISEMENT

Să şantajezi o fată, să o obligi să facă sex cu tine, profitând de faptul că tu eşti primar, este de-a dreptul strigător la cer. Şantajul şi hărţuirea sexuală la locul de muncă sunt două infracţiuni oribile pentru care e nevoie de o reacţie, dură, mai mult decât suspendarea din funcţiile politice. Se impune în mod clar demisia primarului”, scrie Gorghiu.

PSD l-a suspendat din toate funcțiile pe edilul din Argeș

În urma apariției acestei înregistrări, PSD Argeș a luat primele măsuri contra edilului. Acesta a fost suspendat din toate funcțiile deținute în partida până la finalul anchetei.

ADVERTISEMENT

”Organizația PSD Argeș a decis suspendarea lui Mihai Georgescu, primar al comunei Călinești, din toate funcțiile politice, așteptând în continuare rezultatele anchetei în desfășurare.

ADVERTISEMENT

Nu dorim să ne implicăm și să discutăm despre viața privată a nimănui, însă întotdeauna ne vom delimita ferm de orice atitudine imorală, mai ales dacă aceasta se petrece în cadrul administrației publice”, anunță formațiunea politică.

Primarul din Argeș spune că e nevinovat

În ceea ce-l privește, primarul Mihai Georgescu spune că este nevinovat. Într-un mesaj postat pe , acesta neagă acuzațiile privind și spune că totul e pus la cale de persoane care vor să-i facă rău.

”În urma materialelor calomnioase apărute în ultimele zile, nu am ce să comentez pe acest subiect, nu mă pretez la asemenea inepții, mă dezic de la toate acuzațiile, las organele competente să tragă concluziile reale.

Personal, nu am hărțuit pe nimeni și nu am făcut avansuri de natură sexuală niciunei femei, cu atât mai puțin unei angajate a primăriei.

Anumite persoane care încearcă să îmi facă rău încă de la preluarea mandatului de primar au apărut în mediul public cu pasaje dintr-o conversație mult mai amplă, scoase din context, pentru a fi interpretate într-o manieră neadevărată, care să îmi strice imaginea.

Mă voi adresa organelor competente în vederea tragerii la răspundere a tuturor celor care au făcut afirmații calomnioase.

Până la finalizarea anchetei, dacă va exista una, mă suspend din toate funcțiile mele din PSD.

Îmi cer scuze față de colegii mei de partid, colegii din primăriei, față de familia mea, și față de toți cei care sunt nevoiți să ia parte la acest circ.

Mă concentrez pe lucrurile importante și pe proiectele pe care încercăm să le realizăm pentru cetățenii comunei Călinești.

Am demonstrat cetățenilor că încă de la numirea în funcția de primar am fost activ, am fost prezent în mijlocul comunității și am încercat să aduc îmbunătățiri în comuna Călinești.

Recunosc că încă avem probleme de rezolvat și proiecte de implementat la nivelul primăriei și la nivelul comunei și în continuare rămân la dispoziția cetățenilor”, se apără edilul.