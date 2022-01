Primarii de sector, în război cu alegătorii! Cum s-a ajuns la amenințări și amenzi. “Ești limitat! Ai doar chip de om, însă nu ești om!”

Primarii bucureșteni au schimbat foaia după ce au câștigat alegerile locale. Astfel, la puțin peste un an de zile după ce le-au cerut votul, edilii au trecut acum la amenințări directe. Mai toți cei care conduc sectoarele au anunțat taxe mai mari, dar și amenzi serioase.

Primarii nu mai vor să accepte obiceiurile de până acum ale oamenilor și spun că sunt gata să sancționeze fiecare gest care ar putea să îi jeneze pe ceilalți. De la gunoaie aruncate în spații goale, parcări pe iarbă și până la demolarea garajelor vechi, edilii au trecut la fapte.

Primarii de sector, război total cu votanții

nu a avut deloc liniște de când a preluat Sectorul 1. Contestată puternic de aripa social democrată, reprezentanta USR-ului s-a aruncat în diverse contre cu alegătorii. Ultima pe listă este cea în care a declarat toleranță zero pentru mașinile abandonate.

ADVERTISEMENT

Edilul spune că autoturismele ocupau inutil trotuarele sau locurile de parcare. Anul trecut au fost ridicate de pe domeniul public al Sectorului 1 nu mai puțin de 287 de mașini abandonate.

La toate acestea se adaugă alte 1.563 de rable care au fost ridicate de proprietari în urma somării acestora de către primărie.

ADVERTISEMENT

„Nu voi mai permite ca Sectorul 1 să devină un cimitir de mașini abandonate. Bucureștiul se confruntă cu o criză a locurilor de parcare care poate fi atenuată prin eliberarea domeniului public de aceste autoturisme”, a anunțat Clotilde Armand.

Radu Mihaiu, conflict deschis cu cei care ard cabluri

Mergem în Sectorul 2, dar obiceiul rămâne cam la fel. Noul primar, Radu Mihaiu nu a stat nici el o clipă pe gânduri și s-a luat la ceartă cu alegătorii. Acesta le-a explicat votanților că sub nicio formă nu va mai accepta ca în mijlocul orașului, mai exact, în spatele bulevardului Gării Obor, aceștia să ardă cabluri.

ADVERTISEMENT

„Ne riscă tuturor sănătatea pentru câțiva poli. E uluitor cât de inconștiente pot fi anumite persoane. Cât de puțin ne gândim uneori la oamenii din jur.

Am primit acest clip de la un domn care locuiește în Sectorul 2. În scurt timp poliția locală a ajuns la fața locului, focul a fost stins și persoana în cauză amendată cu suma maximă – 1000 de lei”, a explicat edilul.

ADVERTISEMENT

Și brazii de Crăciun au reprezentat un motiv de ceartă pe rețelele de socializare. Oamenii n-au înțeles de ce trebuie să-i scoată în stradă strict în weekend.

„Eu zic să nu ne avântăm cu brazii duși în stradă, pot deveni utili în curând, de câteva zile în multe zone din sectoarele 2 și 3 apa caldă și căldura lipsesc cu desăvârșire. Poate în curând punem de un foc de tabără cu ei să ne mai încălzim un pic”, a spus Mihaela Placani, o alegătoare nemulțumită.

ADVERTISEMENT

Robert Negoiță, luptă continuă împotriva mizeriei

Robert Negoiță a părut în debutul mandatului un primar liniștit. Și-a continuat parcursul în Sectorul 3, însă încet, dar sigur a intrat și el în mai multe contre cu votanții. Edilul a ținut să le readucă aminte alegătorilor că ambalaje diverse, peturile, resturi de mâncare, chiar și îmbrăcămintea, sunt lucruri al căror loc nu este pe stradă.

„Și totuși, le mai vedem pe ici pe colo, inclusiv prin grădinile blocurilor. Colegii mei de la salubritate acționează permanent pentru a ajuta Asociațiile de Proprietari cu igienizarea acestor spații de la blocuri, dar știm cu toții că nu e suficient doar să facem curățenie. Ci trebuie SĂ ȘI PĂSTRĂM”, a punctat edilul.

Robert Negoiță a avut și un mesaj special pentru primarul General. L-a rugat pe Nicușor Dan să înceapă să repare străzile din sector pentru că acestea sunt jalnice.

„Dacă n-ar fi liniile de tramvai, nici nu am spune că imaginile sunt dintr-un oraș. Că mai sunt și dintr-o capitală a unei țări europene, civilizate, nici atât… Dar sunt din oraș, din capitala României, București.

Ne-am luat în calcul că poate cei de la PMB nu s-au dezmeticit încă după Revelion, iar mâine o să insistăm și cu un telefon”, a amintit edilul Sectorului 3.

Daniel Băluță caută pe Facebook autorii unor fapte de huliganism

Daniel Băluță și-a ieșit din minți atunci când a văzut că un parc pentru copii recent reabilitat a fost vandalizat. Nu a stat o clipă pe gânduri și s-a folosit chiar și de rețelele de socializare pentru a-i descoperi pe autori.

A anunțat și ce urmărește – primarul vrea ca în acest fel tinerii sau părinții lor să plătească paguba pe care au făcut-o. „Vă rugăm să ne ajutați să-i identificăm pe tinerii care au recurs la aceste acte de huliganism!

Aceștia sau părinții lor trebuie să plătească pentru tot ceea ce au distrus, spațiile de joacă pe care le-au vandalizat trebuie refăcute.

Toate aceste modernizări sunt făcute cu trudă din banii comunității, banii noștri ai tuturor și nu ne putem bate joc de ei. Orice comportament similar trebuie sesizat poliției locale sau naționale”, a notat edilul.

Cristian Popescu, ziua și scandalul cu alegătorii

a câștigat alegerile în Sectorul 5, dar liniștea a lipsit încă de la început. Acesta a avut mai multe mesaje pentru votanți și le-a transmis că trebuie să-și schimbe atitudinea.

„Temporar, am adus normalitate pe Aleea Buzoieni! Mi-e jenă să postez așa ceva, după un an în care am crezut că ne respectăm unii cu ceilalți, că ne respectăm comunitatea… Sunt, sincer, dezamăgit!

Cum poți lasa atâta și atâta mizerie în urma ta? Cum îți poți face nevoile pe trotuar? Te-ai gândit că trec copii unde tu îți baţi joc? Nu te-ai gândit… Pentru că ești limitat! Ai doar chip de om, însă nu ești om!

Vom spori controalele în tot sectorul! Să te ferească bunul Dumnezeu să te găsesc în off-side!!! Nu citești sigur aceste rânduri, dar îți vor transmite cei care o fac! Dacă te prindem… vei plăti cu vârf!”, a transmis și edilul Sectorului 5.

Ciprian Ciucu, război cu brazii și parcările pe iarbă

Ciprian Ciucu a lansat și el un adevărat război împotriva aruncării brazilor în stradă. Primarul sectorului 6 a anunțat că există 12 puncte unde oamenii pot să-i ducă, dar s-a trezit cu ei în mijlocul străzii.

Și parcările pe iarbă îi dau bătăi de cap primarului. Poliția Locală s-a pus pe avertismente și amenzi, dar nu toate sunt pe placul alegătorilor.

„Am primit 15 milioane amendă pentru că am parcat mașina într-o groapă. Acolo nu a existat niciodată iarbă, ba chiar cei de la RADET au făcut spațiu de depozitare după ce au săpat și scos afară țevi și resturi.

Aveam roata nici jumătate în groapa aceea și am luat amendă. Asta este vânătoare, nu e normal. Am cerere depusă pentru un loc de parcare. Unde să o parchez, unde să o pun? Poliția Locală să caute posibile locuri de parcare mai întâi de toate, așa ar fi normal.

Sunt de acord să plătesc, vreau să plătesc taxe și impozite, vreau loc de parcare”, a punctat Trușculescu Cătălin