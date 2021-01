Primarii de sector vor să crească taxele de parcare. Cât ar putea să plătească în plus bucureștenii

Cinci dintre cei șase primari de sector din București, excepție făcând primarul Sectorului 5, au aderat la o înțelegere pentru a ridica cuantumul taxelor de parcare de reședință.

Edilii spun că actualul tarif este prea mic, iar sumele aduse la buget nu permit nici măcar întreținerea parcărilor, iar despre amenajarea unora noi nici nu poate fi vorba.

Taxa pentru parcarea de reședință valabilă pentru anul 2021 a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu General la 84 lei/an în zona A, 66 lei/an în zona B, 55 lei/an în zona C, 37 lei/an în zona D. Sectorul 3 are reguli diferite, organizând licitație dacă un loc de parcare este solicitat de mai multe persoane.

Taxa de parcare ar putea fi majorată începând cu 2022

Majoritatea primarilor de Sector din București sunt de acord că este necesară majorarea taxei, până la un maxim de 600 lei/an, pentru a avea fondurile necesare ca să construiască noi parcări. Pentru ca majorarea să devină realitate însă este nevoie de o hotărâre de Consiliu General, iar anul acesta se poate aproba doar majorarea taxei începând cu 2022.

Pentru 2021 cuantumul taxelor a fost stabilit prin Hotărârii de Consiliu General Nr. 139 din 30.04.2020 astfel: Zona A: 0,23 lei/zi/ vehicul, însemnând 84 de lei/an; Zona B: 0,18 lei/zi/ vehicul, însemnând 66 de lei/an; Zona C: 0,15 lei/zi/vehicul, însemnând 55 de lei/an; Zona D: 0,10 lei/zi/ vehicul, însemnând 37 de lei/an.

Sectorul 3 face excepție, având un regulament de atribuire a parcărilor de reședință aprobat de Consiliul Local în ianuarie 2018, potrivit căruia pentru locurile libere, dacă există mai multe cereri, se face licitație.

”În Sectorul 3 regulamentul de atribuire prevede atribuirea directa dacă este doar o cerere depusă, dacă sunt minim doua pe loc se face licitație. Cel mai scump loc a ajuns in jur de 4.000 de lei pe an, la o licitație din 2018. Multe sunt în jur de 1.000 de lei”, au transmis HotNews.ro reprezentanții instituției.

În Sectorul 4 există tarife diferite în cazul anumitor parcări:

Abonament persoane fizice – 10 lei/lună respectiv 120 de lei/an

Abonament cu blocator/persoane fizice – 20 de lei/lună/ respectiv 240 de lei/an

Abonament persoane juridice – 30 de lei/ lună respectiv 360 de lei/an

Abonament cu blocator/persoane juridice – 40 de lei/lună respectiv 480 de lei/an

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice de parcare de la Piața Sudului, Nițu Vasile se aplică tariful de 1 leu/2 ore.

Utilizarea locurilor amenajate în parcările publice din zonele Pridvorului, Olteniței, IMGB este gratuită.

Potrivit înțelegerii la care au ajuns cei cinci primari de sector tariful pentru parcarea de reședință ar urma să varieze între 300 și 600 lei/an.

”Este o înțelegere la care au aderat 5 primari de sector – Sectoarele 1, 2, 3, 4 și 6 că vrem să facem parcarea de reședință între 300 și 600 de lei/an. Asta înseamnă 300 lei Zona D, 400 lei Zona C, 500 lei Zona B și 600 lei zona A. Vom face o propunere de hotărâre de Consiliu General. Este discutată și cu primarul general această propunere. Primarul general este în principiu de acord dacă ne ocupăm să o facem și vom face o hotărâre de Consiliu General. Este nevoie de această majorare fiindcă numărul de mașini din oraș este foarte mare, taxa de parcare este una extraordinar de mică, în momentul de față nu acoperă nici măcar cheltuielile cu întreținerea locului de parcare, asfaltul, marcajele. Și pentru că trebuie să înțelegem că nu mai putem continua în a considera că putem face protecție socială prin deținerea de mașini”, a declarat Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2.

Și primarul Sectorului 6 susține inițiativa, fiind de părere că banii colectați în plus vor fi de folos pentru amenajarea de noi locuri de parcare.

“Există consens între primarii de sectoare pentru a cere Consiliului General al Municipiului București să aducă la un nivel sustenabil nivelul de taxare pentru parcările de reședință. Acest lucru trebuie făcut anul acesta, cu aplicabilitate de anul viitor, altfel nu are rost. Asta ca sa putem construi parcări in timp util. În ceea ce mă privește, cred că acești bani ar trebui să meargă in conturi cu dedicație specială, putând fi exclusiv folosiți pentru amenajarea și construirea de parcări”, a declarat Ciprian Ciucu.