Primarul care dorește mai multe sectoare în București: “Parisul are 22”

Primarul în funcție din partea Uniunii Salvați România (USR) care ar dori ca în București să fie mai multe sectoare. ”Să existe mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul”, este de părere edilul.

Radu Mihaiu, primarul care dorește mai multe sectoare în București

În primăvara anului trecut, Camera de Comerţ şi Industrie a României spunea că . Aceasta ar trebui făcută prin reducerea numărului de județe de la 42 la 15, prin redefinirea comunei, ca localitate cu cel puțin 5.000 de locuitori, dar și a orașului, ca localitate cu minimum 10.000 de locuitori.

ADVERTISEMENT

Prin acest demers s-ar putea realiza o mai bună gestionare a bugetului de stat și vor scădea cheltuielile administrative, cred inițiatorii. Mai multe organizații patronale și asociații s-au adăugat acestui demers. Din partea autorităților, doar promisiuni.

În acest context, un primar din Capitală are o poziție oarecum opusă. Prezent la o emisiune TV, edilul USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat că Bucureștiul este foarte limitat în prezent, din punctul de vedere al spațiului.

ADVERTISEMENT

Pentru rezolvarea situației, . Aceasta ar trebui să cuprindă atât Capitala, cât și județul Ilfov. Mihaiu este de părere că Bucureștiul trebuie să aibă mai multe sectoare și ”să existe mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul”.

”În acest moment Bucureștiul este foarte limitat, din punctul de vedere al spațiului. Suntem înconjurați de un județ. O reorganizare administrativ-teritorială trebuie să cuprindă atât Bucureștiul, cât și Ilfovul, și Bucureștiul să crească inclusiv ca dimensiuni.

ADVERTISEMENT

E foarte greu să se facă, pentru că mulți primari țin la fotoliul lor și ei se opun. Una din marile probleme este să ajungem cu toții la concluzia că locurile noastre de primar sunt temporare, dar binele Bucureștiului trebuie să-l gândim pe mulți ani și poate peste opt ani să ajungem la concluzia că e mai bine să avem o organizare administrativ-teritorială”, a spus Radu Mihaiu, la .

Bucureștiul să fie ca Parisul

Edilul Sectorului 2 spune că la București ar trebui să fie copiat exemplul din Paris, cu mai multe sectoare. ”Aș zice că ar trebui să fie mai multe sectoare, pentru că ar trebui ca Bucureștiul să se extindă.

ADVERTISEMENT

Să existe o administrație București extinsă, caz în care e posibil să avem nevoie de mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul. Parisul are 22 și fiecare are un primar, dar are și un primar general. El conduce cu adevărat întregul oraș”, a mai adăugat el.