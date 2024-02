Primarul român care a luat șpagă de 117 ori. A primit mită chiar și un frigider

Mai mult, primarul accepta drept mită orice, de la bani, cereale, biciclete, la frigidere sau aparate de aer condiționat. Puțină lume a auzit de primarul din Gostavățu, Olt, aflat deja la al 5-lea său mandat. Marian Ștefan Popescu a fost cercetat pentru prima oară în 2007, însă de atunci a luat mită de peste 100 de ori.

Primarul român care a luat șpagă de 117 ori

Paradoxal, primarul primea mita și o nota atent într-un caiet, numind aceste ”gesturi” ilegale…sponsorizări. Unul dintre denunțători este Ștefan Mitrică, un bărbat care nu a mai suportat modul de a fi al primarului. Ștefan Mitrică e revoltat că a șpaga a crescut de la 300 la 1000 de lei, fără un motiv aparent.

”A scos un caiet și s-a uitat pe caiet. Tu de obicei dădeai 1.000 de lei. Da?! Așa trebuie să dai. Cotizez cred că din primul an în care a fost primar, în fiecare an am dat. Am plecat de la 300 de lei, 500 de lei, până am ajuns la 1.000 de lei”, a explicat bărbatul, conform

, de fapt cerea orice ar fi avut nevoie în ziua respectivă. În schimb ”rezolva” anularea unor datorii sau amenzi. Un alt denunțător, pe numele său Cristian Ionescu, transmite că a fost obligat să îi dea mită primarului o bicicletă, fiind amenințat că în sens contrar va avea de suferit.

”Aveam biciclete la vânzare și m-a constrâns. A zis îmi dai două biciclete pentru primărie, dacă nu, vei avea de-a face cu mine. M-a constrâns să îi dau și frigider și bani mereu, pentru el că îi trebuie pentru protocol. Eu știu că i-am pus aerele condiționate acolo”, explică Cristian Ionescu, conform sursei citate.

Primarul dintr-o comună din Olt își trimitea angajații să adune șpăgile

Tupeul primarului din Olt era cu adevărat ieșit din comun, în condițiile în care acesta își trimitea angajații să colecteze șpăgile în bani. Ion Vasile, fost viceprimar, spune că toată lumea din comună știa că trebuie să ”contribuie” cu ceva la primar dacă vrea să aibă succes în afaceri sau în orice altă problemă.

”Cine venea și își deschidea o societate în comună venea de la început, de când făcea actele se ducea, îl aborda și că trebuie să contribuie. A zis că eu trebuie să merg în comună, el vorbește la societăți și noi să mergem să colectăm banii”, explică viceprimarul.

Cât despre foștii angajați de la Primărie, aceștia se plâng că erau tratați precum niște slugi. ”Eram un fel de slugă, dar nu puteam comenta nimic pentru că a doua zi ne arăta ușa, -nu execuți, de mâine să nu mai vii”, a explicat Costina Rădulescu, fostă angajată a primarului.

, primarul a ajuns în cele din urmă după gratii. Va petrece, astfel, 4 ani la Penitenciarul de maximă siguranță din Craiova. Între timp, oamenii din comunitate vorbesc încă pe la colțuri despre faptele fostului primar.