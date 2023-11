Coșmar pentru Hanca: “Este la fel de grav ca la Dragoș Iancu. Va fi operat la Barcelona și Dawa joacă!” Cât lipsește

La scurt timp după accidentarea suferită de fotbalistul ploieștenilor în meciul cu FCSB, FANATIK a aflat în că acesta va avea nevoie de intervenție chirurgicală și ă.

Sergiu Hanca se va opera la Barcelona

Intrat prin telefon în cea mai recentă ediție a , președintele Petrolului, Claudiu Tudor, a mărturisit că Sergiu Hanca urmează să fie operat la Barcelona și va lipsi de pe teren 4 luni.

”Dawa joacă și Hanca stă 4 luni. Este la fel de gravă ca și accidentarea lui Dragoș Iancu. Va fi nevoie și la el de operație, va fi destul de dificil. Dawa joacă la 2 zile după acea intrare horror și Țicu stă deja de 8 etape pentru faultul involuntar la Iancu. Hanca se va opera la Barcelona.

Duminică va efectua un control și apoi vom afla clar data când o va face. Probabil într-o zi, două, vedem ce spune doctorul specialist pe gleznă. Sperăm să-și revină cât mai repede și sperăm ca și Țicu să joace cât mai repede pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă”, a declarat Claudiu Tudor, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat Hanca după accidentare

Fotbalistul formației ploieștene a vorbit la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că la ce dureri a resimțit , suferită pe același teren cu câteva săptămâni în urmă.

”Așa ceva nu am mai simțit. Instantaneu am simțit durerea. Primul instinct a fost să mă uit la picior și m-am gândit la accidentarea jucătorului de la Hermannstadt. M-am uitat la picior să văd dacă e rupt sau nu, simțeam o durere imensă.

Mi-a dat cu acel spray, dar nu îmi amorțea piciorul deloc. Am putut să merg puțin de la adrenalină și mă gândeam că poate pot să reintru. Dar când am văzut cât de repede se umflă, am plecat în vestiar direct, am făcut duș și nu am mai putut să calc pe el. Am luat pastilele pe care mi le-a dat doctorul.

A venit Dawa la sfârșitul meciului la mine. Și-a cerut scuze, îl înțeleg, e meseria lui. Nu cred că a vrut intenționat, paradoxul e că mergem împreună la aceeași sală”, a spus Hanca.

Hanca va fi operat săptămâna viitoare