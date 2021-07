Primele declarații ale lui Gabi Tamaș din funcția de președinte la FC Voluntari: „Voi fi vocal! Mă pot amenda și pe mine”

Fundașul central va rămâne în continuare și fotbalist, însă a recunoscut că va fi foarte atent în noua sa funcție, pentru că nu vrea să îi dezamăgească pe cei care l-au susținut de-a lungul timpului.

Gabi Tamaș a spus și care sunt planurile echipei pentru noul sezon și speră ca lucrurile să fie mult mai bine și în privnța salariilor, deși la FC Voluntari nu au fost mari întârzieri, după cum a spus acesta.

Primele declarații ale lui Gabi Tamaș din funcția de președinte la FC Voluntari

din noua sa funcție de la FC Voluntari, aceea de președinte al echipei: „Este o onoare pentru mine să fiu președinte al unui club de fotbal.

De când crești și ești fotbalist, te gândești: ’Doamne, poate o să joc la un Mondial, la un European’. După aia te gândești pe partea cealaltă, ce vei face după fotbal, poate pot să intru în conducerea unui club, poate pot să-l conduc”.

„Uite că soarta este că am ajuns și președinte și mă bucur foarte mult că mi s-a acordat această onoare. Sper să nu-i dezamăgesc pe cei care m-au susținut.

Împreună cu Bogdan și cu cei din staff, vom încerca să schimbăm ce putem să schimbăm. Nu putem să schimbăm multe din prima, dar încet-încet, eu zic că vom face ceva măreț la Voluntari”, a mai spus Gabi Tamaș la o conferință de presă.

„Au venit la mine să ceară bani!”

„Am jucat în țară la câteva echipe și eu zic că lucrurile nu au fost chiar normale la Voluntari, dar spre normal. Adică întârzierile n-au fost ca la alte cluburi.

Și noi, jucătorii de fotbal, suntem în general plângăcioși și la bine, și la rău. S-a întâmplat și când am fost jucător să vină la mine și să ceară bani.

Nu e nicio problemă, banii s-au dat de fiecare dată. Mă amendez și pe mine dacă fac ceva rău, îi amendez și pe ei, adică suntem o familie.

Sunt cu ei, lângă ei, joc alături de ei, dar când am plecat de acolo, sunt altfel de om, n-am ce să fac, ăsta e postul care mi s-a dat”, .

„Am rămas același nucleu care s-a bătut pentru rămânerea în Liga 1 și am mai adus câteva întăriri. Încercăm, de asta am fost pus aici, în postura de președinte-jucător, să ajut și în teren. Că nu mai vreau să trăiesc asta. Și eu am avut stres.

Dacă am jucat la multe echipe, crezi că nu am avut stres și nervi pe finalul campionatului? Am avut. Este o situație foarte delicată când te bați la retrogradare.

Bineînțeles că voi fi un președinte vocal, dar nu voi veni la toate emisiunile voastre. Nu mă interesează alte echipe, nu mă interesează Dinamo. Eu nu sunt aici să vorbesc de alte echipe. Noi sperăm să-i batem pe Dinamo”, a mai spus noul președinte al ilfovenilor.