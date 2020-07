Primele declaraţii ale lui Mihai Miroşeru după operaţie. Ce diagnostic i-au pus medicii

Mihai Mitoșeru a fost operat de urgență, după ce a ajuns la spital pentru un simplu control, o vizită de rutină. Diagnosticul pus de medici este de speriat. Prezentatorul TV putea să moară oricând.

Mitoșeru a fost operat chiar în ziua în care s-a prezentat la medic, pentru că nu mai era de așteptat. Doctorii i-au descoprit un cheag de sânge pe picior care putea ajunge la inimă oricând.

Fricos din fire, prezentatorul TV a avut nevoie de încurajările întregii echipe medicale pentru a putea face față unei intervenții chirurgicale. Din fericire, operația a fost un succes, iar Mihai se simte excelent.

Cum se prezintă Mihai Mitoșeru după operație

La scurt timp după ce a ieșit din sala de operații, Mihai Mitoșeru și-a informat fanii despre starea lui de sănătate. Este în afara oricărui pericol acum.

“Mulțumesc din suflet pentru mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce, în orice clipă, la inimă!

A trebuit să mă operez imediat și acum totul e ok! Mulțumesc domnului profesor doctor Mircea Pătruț și echipei medicale!”, a scris Mihai Mitoșeru pe contul de facebook.

Mihai Mitoșeru s-a operat la Hiperclinica Tulkarem, specializată în tratarea varicelor.

“Am văzut că pacientul, pe lângă o boală de vene, cu varice hidrostatice, cu varice recidivate, după o operație pe unul din picioare, pe venele membrelor pelvine (…), pe ambele vene, am observat cheaguri sanguine de diverse dimensiuni, ceea ce a trebuit să facem operația de urgență, să le scoatem; pentru că altfel, se duceau la inimă. Apărea o embolie cardiacă sau la plămâni și se încheia”, a explicat medicul care l-a operat pe Mihai Mitoșeru.

“Eu îl moștenesc pe tata. Și el avea varice, dar nu am rexut că este atât de grav. Puteam să mor, puteam să mor în acea clipă! Și, veniți aici! De ce vă zic: «Veniți aici!»?

Pentru că, dacă aveți cumva varice, indiferent dacă nu se văd, sunt mai mic sau mai mari, nu știu ce, veniți măcar la un control, pentru că, Doamne ferește, eu m-am operat acum. A zis domnul doctor: «Azi, te operez, nu mâine!», pentru că puteam să mor în orice clipă”, a mai spus prezentatorul TV.