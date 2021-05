Primele echipe de la Chefi la cuțite Sezon 10. Ce concurenți au ales Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, jurații emisiunii culinare „Chefi la cuțite”, au ales primele echipe de la Antena 1. Bucătarii au fost nevoiți să-și aleagă și culorile care să-i reprezinte sezonul acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Etapa aceasta de bootcamp i-a prins pe concurenți cu o temă specială, și anume cartoful a fost în prim-plan. Cei trei jurați au degustat farfuriile pregătite în ediția cu numărul 29 și au ales primele persoane cu care urmează să lupte pentru premiul cel mare.

Emisiunea „Chefi la cuțite” a ajuns în această etapă cu 45 de concurenți, care au fost împărțiți în 3 serii a câte 15 persoane. Așa au ajuns jurații de la Antena 1 să vadă ce talente culinare au participanții care au trecut de etapa pe nevăzute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chefi la cuțite, o nouă etapă. Jurații de la Antena 1 își aleg concurenții

Florin Dumitrescu a fost primul jurat de la Chefi la cuțite care s-a folosit de amulete. Celebrul bucătar de la Antena 1 l-a trimis în echipa lui Sorin Bontea pe unul dintre concurenții din această seară, precizând că are cele mai bune amulete din acest sezon.

„O gașcă are însă nevoie de tot felul de oameni, ăla mai leneș, ăla mai inteligent, ăla mai muncitor…Ceea ce știu este că vreau să câștig, să am statuia mea în sezonul 10. Am cele mai multe amulete și sunt cele mai periculoase.

ADVERTISEMENT

Iar pe una dintre ele pot să o folosesc chiar acum. O să iau o tunică dintr-un alt coș. Amuleta este aici”, a declarat Florin Dumitrescu.

În ediția de luni, 3 mai, cei trei jurați de la Antena 1 au ales și culorile tunicilor după ce au extras câte un băț din mâna Ginei Pistol. În felul acesta Sorin Bontea este reprezentat de culoare verde, Florin Dumitrescu de albastru, în timp ce Cătălin Scărlătescu a primit mov.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Așadar, primul concurent din echipa verde, cea a lui Sorin Bontea, este Francisco Garcia. Gabriela Porumbel și Antone Ciprian au ajuns în echipa lui Florin Dumitrescu, iar Valentina Ioniță în cea a lui Cătălin Scărlătescu.

Sezonul acesta echipele vor fi formate din 8 concurenți, unul dintre aceștia fiind cuțitul de aur. Prin urmare, lupta va fi mult mai aprigă pentru bucătarii de la „Chefi la cuțite”, care sunt gata să dea totul pentru premiul cel mare.

ADVERTISEMENT