Primoz Gliha, selecționer Kosovo, acuză arbitrajul după 0-2 cu România: “A fluierat într-o singură direcție”

Primoz Gliha consideră că echipa sa ar fi meritat să scoată ceva din confruntarea de pe Arena Națională, mai ales ținând cont de ocaziile ratate de kosovari. Selecționerul oaspeților a reclamat vehement arbitrajul.

Primoz Gilha, selecționer Kosovo, acuză dur arbitrajul din partida cu România: “Nu înțeleg unele dintre deciziile lor”

Gliha consideră că francezul Willy Delajod și colegii săi de brigadă au luat decizii într-o singură direcție, în favoarea României. Este convins că acestea au cântărit decisiv în stabilirea scorului final, România – Kosovo 2-0.

„Pentru ei s-a acordat un penalty, iar pentru noi un cartonaș roșu. Din start este clar că ne-am aflat într-o situație foarte grea în aceste condiții.

Am avut ocazii foarte bune, în special în prima repriză, dar nu am reușit să marcăm. Aici a fost problema pentru noi. Putea fi totul altfel dacă am fi deschis scorul la ocazia lui Zhegrova.

Primoz Gilha, deranjat de deciziile luate de brigada condusă de francezul Willy Delajod în România – Kosovo 2-0: “A fluierat într-o singură direcție”

Am avut patru ocazii clare, dar totul devine mult mai greu când ești nevoit să joci în inferioritate numerică. Trebuie să spunem câteva cuvinte despre arbitri, nu înțeleg unele dintre deciziile lor.

Problema a fost la întreaga manieră de arbitraj, care ar fi trebuit să ofere șanse egale pentru ambele echipe. În schimb, această brigadă a fluierat într-o singură direcție”, a declarat Primoz Gliha după România – Kosovo 2-0, conform , publicație kosovară.

Willy Delajod a dictat o în minutul 58 al partidei de pe Arena Națională, la un duel între Amir Rrahmani și Florinel Coman. Nicolae Stanciu a ratat, însă, de la punctul cu var. S-a revanșat în minutul 85, când a deschis scorul cu un șut excelent plasat.

România a jucat în superioritate numerică din minutul 40, după eliminarea lui Vedat Muriqi. “Tricolorii” au avut și penalty, ratat însă de Stanciu

Delajod , vedeta oaspeților, încă din minutul 40, pentru al doilea cartonaș galben. A fost penalizat după ce l-a lovit cu cotul pe Vladimir Screciu. Mai primise un “galben” și în minutul 18.

România a învins Kosovo, scor 2-0, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, ambele pe final. “Tricolorii” rămân astfel pe locul 2 în grupa I, cu 12 puncte. Liderul Elveția are 14, iar Israel este pe 3, cu 11 puncte. Primele două merg la Euro 2024.