Primul transplant de trahee din SUA. Noi șanse pentru bolnavii grav afectați de Covid-19

Chirurgii din New York au efectuat primul transplant de trahee din Statele Unite ale Americii. Pacienta, care suferea de o formă severă de astm, are acum o nouă trahee, secțiunea sistemului respirator care transportă aerul spre plămâni. Medicii spun că astfel de operații ar putea ajuta pacienții Covid-19 care rămân cu leziuni grave ale traheii, de la aparatele de ventilare mecanică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Transplantul de trahee a fost pus in discuție de către medici încă de acum un secol, dar conectarea unei trahee la sistemul circulator al pacientului este o adevărată provocare și ar trebui considerată ca fiind o ultimă soluție, spun experții.

Primul transplant de trahee din Statele Unite ale Americii, o șansă la o viață normală pentru Sonia Sein

Pacienta, asistenta socială Sonia Sein, în vârstă de 56 de ani, a spus că a petrecut șase ani chinuindu-se în permanență să respire, după ce tratamentul pentru astm bronșic i-a afectat traheea. Acum, ea respiră normal din nou, după operația de la spitalul “Mount Sinai”, din New York.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Experții spun totuși că este prea devreme pentru ca transplantul lui Sein să fie considerat un succes total. Sein trebuie să ia medicamente puternice pentru a preveni respingerea organelor, dar medicii speră să oprească tratamentul în câțiva ani. Până acum nu au existat complicații sau semne de respingere a organului transplantat, conform theguardian.com

“Dacă ar fi fost un eșec, am fi știut până acum. Pare destul de promițător. Este un pas major înainte”, a spus dr. Alec Patterson, chirurg de transplanturi la Universitatea Washington, din St. Louis.

ADVERTISEMENT

Procedurile medicale care salvează vieți pot provoca uneori alte probleme grave

Calvarul lui Sein a început în anul 2014, când medicii au intubat-o pentru a o ajuta să respire în timpul unei crize severe de astm. Procedura i-a salvat viața, dar i-a deteriorat traheea. Au fost efectuate mai multe intervenții chirurgicale pentru reconstituirea traheii, dar fără rezultat. Până acum, medicii nu au avut prea multe opțiuni pentru a trata leziuni grave ale traheii.

Medicii pot elimina secțiunile deteriorate ale traheii sau le pot repara sau înlocui cu proteze, țesut cultivat în laborator sau țesut auto-furnizat de pe pielea și cartilajul coastei pacientului. Dar aceste tehnici nu restabilesc întotdeauna funcția completă a organului. În cazul în care întreaga trahee a unui pacient este deteriorată, un transplant ar putea fi singura soluție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Transplantul ar putea oferi noi șanse bolnavilor grav afectați de Covid-19

“La ora actuală nu vorbim prea mult despre acești pacienți, pentru că nu există nici o soluție pentru ei. Sperăm că această procedură îi va ajuta pe viitor pe pacienții care sunt în prezent considerați fără speranță. Când am văzut că organul prinde viață, am știut că am trecut de primul obstacol”, spune dr. Eric Genden, chirurgul care a condus echipa.

În timpul operației care a durat 18 ore, o echipă de peste 50 de specialiști a transplantat o trahee donatoare, reconectând-o cu atenție la rețeaua complexă de vase de sânge ale pacientei. Medicii spun că procedura i-ar putea ajuta și pe ceilalți pacienți cu defecte congenitale traheale, boli netratabile ale căilor respiratorii sau daune extinse de la ventilatoare.

ADVERTISEMENT