Prin ce a trecut un turist român care a mers în Transnistria. Câți bani a dat la un restaurant cu tematică sovietică: “Mâncat pe săturate”

Un român a vizitat Transnistria și a povestit ce experiență a avut aici, mai exact la un restaurant din capitală. Turistul a mers în Tiraspol special pentru a mânca în locația unde a mai fost, de altfel, în trecut, dar atunci s-a bucurat de meniuri pe fugă.

Un turist român, încântat de un restaurant din Tiraspol. Ce l-a fascinat

Turistul român și-a relatat experiența pe rețelele de socializare. A spus că , ”Back to URSS”, după ce i-au rămas în minte preparatele gustoase pe care le-a gustat prima oară. De această dată, pentru că a avut mai mult timp la dispoziție, a reușit să descopere și alte aspecte pozitive.

Mihai a dezvăluit că l-a surprins decorul, amabilitatea personalului, a patronului, acesta cunoscând foarte bine și limba engleză. De altfel, meniul era disponibil și în limba engleză și a ascultat muzică românească și rusească.

”Unul dintre motivele pentru care am vrut să revin în Tiraspol a fost Restaurantul Back to URSS. Prima dată a fost mai pe fugă, nu am mai luat și masa în capitala Transnistriei. Foarte ca lumea decorul, și foarte amabil personalul, și patronul. Ne-am făcut și poze cu el, era singurul care știa engleză, și chiar foarte bine. Seara au și muzică live, doar că e cam tare”, a detaliat Mihai.

Mihai a mâncat pe săturate în local, printre care ”porc Tiraspol”, salată ”Șubă” sau cel mai faimos desert rusesc, ”Honey Cake”. La final i s-a oferit posibilitatea de a achita în ruble, lei moldovenești sau în euro. În total, a plătit 844, 50 ruble, adică 255 lei românești.

”Pentru patru persoane, mâncat pe săturate, cu băutură, desert, nota a fost 844,50 ruble (255 lei românești). Toate mi-au plăcut mult, mai ales porcul. Soția a comandat „Pui Kiev”. Ăsta nu a fost prea bun. A fost o experiență inedită. ”, a mai precizat românul.

Românul laudă capitala Transnistriei

Turistul a fost plăcut surprins și de în pofida atmosferei sovietice. I-au atras atenția curățenia, verdeața existentă, lume la plajă, lume multă la terasele restaurantelor și plimbările pe Nistru, de unde se auzea la un moment dat, dintr-o ambarcațiune, melodia lui Ion Suruceanu, ”Ce seară minunată”.

”Extrem de curat, aerisit, multă verdeață, oameni normali. Atmosferă relaxantă, lume la plajă (vizavi de parcul de Wollant), terasele pline, se fac plimbări pe Nistru, chiar trecea o ambarcațiune cu boxele la maxim, din care se auzea Ion Suruceanu – ” ., a mai detaliat Mihai.

După toată experiența, Mihai consideră că Tiraspol nu se află cu nimic mai prejos decât alte orașe din vestul Europei, dimpotrivă ar fi ”chiar mult peste” când vine vorba de siguranță. ”Tiraspol nu mi s-a părut cu nimic mai prejos decât orașele din vestul Europei, chiar peste multe, la nivel de siguranță”, a mai descris turistul.

În urma relatării sale, bărbatul s-a ales și cu critici pe alocuri. ”Trăiască comunismul și stăpânirea sovietică!”/ ”Arată ca o cantină… și cam scump, la banii aia mănâci în Creta, la Kouzina EPE, mâncare serioasa și te plimbi și pe lânga mare”, au comentat doi internauți.