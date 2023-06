Prințul Harry începe lupta cu tabloidele britanice. La tribunal, o premieră pentru casa regală

Prințul Harry se va prezenta la tribunal pentru a depune mărturie. Acesta a depus o plângere împotriva Mirror Group Newspapers (MGN) pentru că a folosit metode ilegale pentru a obține informații între 1996 și 2011. Grupul ar fi efectuat interceptări telefonice și ar fi scris peste 150 de articole despre el folosind aceste informații obținute ilegal.

Prințul Harry la tribunal, o mărturie în premieră pentru casa regală

a depus plângerea în 2019 și nu este singurul care ar fi fost supus acestor metode din partea Mirror Group Newspapers. Printre ceilalți martori în acest caz se numără vedete precum Elton John, cântăreața Cheryl și actrița Elizabeth Hurley. Toți aceștia cer despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Hugh Grant s-a plâns și el că a fost ascultat de tabloidele britanice timp de mai mulți ani.

Prințul Harry și alte peste 100 de persoane au dat în judecată Mirror Group Newspapers (MGN), editorul tabloidelor Daily Mirror, Sunday Mirror și Sunday People, pe care îl acuză de activități ilegale pe scară largă între 1991 și 2011. În afară de gravitatea cazului, mărturia lui Harry în instanță va fi o premieră pentru familia regală britanică. Niciun membru al familiei nu a apărut vreodată în fața unei instanțe civile. Prințul Andrew a scăpat de una în urma unei plângeri de viol împotriva sa, soluționând cazul în afara instanței.

„Hărțuiri telefonice la scară industrială”

Printre cei implicați se numără actori, vedete sportive, celebrități și persoane care pur și simplu au avut o legătură cu personalități importante. Aceștia spun că jurnaliștii săi sau detectivii privați însărcinați de aceștia au efectuat „hărțuiri telefonice la scară industrială”, au obținut detalii private ale acestora prin înșelăciune și au efectuat alte acte ilicite pentru a afla informații despre ei.

Avocații reclamanților susțin că editorii și directorii de rang înalt cunoșteau și aprobau acest comportament. MGN contestă acuzațiile și neagă faptul că persoanele de rang înalt erau la curent cu faptele ilegale. De asemenea, aceasta susține că unele dintre procese au fost intentate prea târziu, scrie .

Prințul Harry Harry, fiul cel mic al , a fost selectat în cadrul unei audieri anterioare ca unul dintre cele patru cazuri test pentru procesul care a început la 10 mai. El urmează să depună mărturie atunci când cazul său va fi audiat pe parcursul a trei zile, începând de luni.

Precedente periculoase în presa britanică

Phone-hacking, interceptarea ilegală a mesajelor vocale de pe telefoanele mobile, a intrat pentru prima dată în atenție în 2006, când editorul regal de atunci al tabloidului News of the World (NoW) al lui Rupert Murdoch și un detectiv privat au fost arestați.

Aceștia au pledat vinovați și au fost închiși în 2007. NoW și persoane de rang înalt din cadrul operațiunii News Group Newspapers (NGN) UK a lui Murdoch au declarat că pirateria informatică s-a limitat la un „reporter necinstit”. Dar alte dezvăluiri în 2011, inclusiv faptul că o elevă ucisă a fost ținta unor investigații, au dus la închiderea ziarului și la un proces penal.

În 2014, fostul editor al NoW, Andy Coulson, care a lucrat ulterior pentru fostul prim-ministru David Cameron, a fost găsit vinovat de conspirație pentru piratarea telefoanelor și a fost încarcerat. Rebekah Brookes, care conduce operațiunile de presă și radio ale lui Murdoch în Marea Britanie, a fost achitată de toate acuzațiile.

Grupul Mirror a negat în mod constant că jurnaliștii săi ar fi fost implicați în pirateria informatică, inclusiv în cadrul unei anchete publice, dar în 2014 a recunoscut responsabilitatea în patru cazuri.

Daune de milioane de dolari

De atunci, MGN a soluționat peste 600 de reclamații, cu un cost de peste 100 de milioane de lire sterline (120 de milioane de dolari) în daune și costuri. Harry spune că 140 de articole apărute în ziarele MGN au fost rezultatul unui flagrant telefonic sau al altor comportamente ilegale, însă procesul are în vedere doar 33 dintre acestea.

Avocații săi au declarat că intruziunea a dus la ruperea relației sale cu prietena sa de lungă durată Chelsy Davy. În alte documente făcute publice la începutul procesului, MGN a recunoscut că există dovezi că investigatori privați au fost instruiți să adune ilegal informații despre trei dintre cei implicați în cazurile de testare, inclusiv, într-o ocazie, despre Harry.

Editorul a declarat că își cere scuze fără rezerve și că acesta are dreptul la despăgubiri. Cu toate acestea, a respins celelalte pretenții ale acestuia. În documente, aceasta spune că unele dintre informații au fost transmise de un fost consilier superior care lucra pentru tatăl său.

Prințul Harry: „Presa este prea importantă pentru a avea infractori la conducere”

Cazul MGN este unul dintre cele patru procese pe care Harry le are în prezent la Înalta Curte împotriva ziarelor britanice. De asemenea, prințulHarrya dat în judecată NGN a lui Murdoch, care publică tabloidul Sun și care a produs defunctul NoW, pentru presupuse fapte de hărțuire telefonică și alte acte ilegale. NGN neagă că The Sun a fost implicat în infracțiuni și se luptă pentru ca acest caz să fie respins.

Prințul, împreună cu și alte cinci persoane, a dat în judecată și Associated Newspapers (ANL), editorul Daily Mail și Mail on Sunday, pentru piratarea telefoanelor și încălcarea ilicită a vieții private. ANL neagă orice activitate ilegală.

De asemenea, Harry dă în judecată ANL pentru calomnie. „Nu este vorba doar despre pirateria telefonică, ci și despre responsabilitatea puterii”, a scris el într-o declarație în cadrul cazului ANL. El spune că presa este prea importantă pentru a avea „infractori care se dau drept jurnaliști la conducere”.