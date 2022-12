Prințul Nicolae al României, dezmoștenit de bunicul lui, dezvăluiri despre Regele Mihai: ”Sufletul meu a murit”

Cunoscut până nu demult drept Alteța Sa Regală, Prințul Nicolae al României, al treilea în ordinea de succesiune la coroana României, povestește frânturi din copilăria sa, dar și momente inedite cu bunicul său, unul dintre cei mai îndrăgiți români ai tuturor timpurilor: MS Regele Mihai al României.

Prințul Nicolae al României, dezmoștenit de bunicul lui, Regele Mihai

La mai bine de 10 ani de când a fost exclus din linia de succesiune a Casei Regale, , face dezvăluiri impresionante despre momentul în care a fost înștiințat că i-a fost retrasă titulatura.

În cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar, astăzi domnul Nicolae Medforth-Mills, afirmă că nu a văzut niciodată originalul actului, motiv pentru care el susține că nu există nicio dovadă concretă că titlul i-a fost retras.

”Eu cred că doar un membru al familiei a fost deranjat de comportamentul meu. Uu bărbat din familie mai exact. Nu a fost o zi anume în care Principele Radu și-a schimbat atitudinea față de mine, a fost treptat.

Am avut toată încrederea în familia mea! Nu este nicio dovadă concretă că titlul meu a fost retras. Nimeni nu a văzut documentul original. A fost un comunicat, am primit și eu o copie, însă nu am văzut niciodată documentul original”, a rememorat Prințul Nicolae al României.

”Vreau să văd dacă a fost chiar semnătura regelui sau dacă el a fost conștient de ce conținea documentul”

Cu regret vorbește de hotărârea care i-a marcat viața, pe care, din păcate, nici acum nu și-o poate explica, cu atât mai mult cu cât, bunicul lui, Regele Mihai îl iubea. Deși a fost nevoit să accepte și să suporte consecințele, , până la finalul vieții Majestății Sale, să îl viziteze, poate pentru că le era teamă, afirmă chiar Prințul Nicolae al României.

”Eu nu știu dacă mama a avut această discuție cu sora ei sau cu tată ei, dar tot timpul mi-a zis că trebuie să respect decizia. Eu atunci am spus că respect decizia, deși nu sunt de acord. Vreau să văd dacă a fost chiar semnătura regelui sau dacă el a fost conștient de ce conținea documentul.

Mi-am pierdut familia după retragerea titlului. Nu am fost lăsat să îl văd pe bunicul meu pentru ultima dată, nici pe bunica mea. Am încercat de șapte ori după ultima mea întâlnire cu el.

M-au dat în judecată în Elveția, a fost un proces care a durat patru ani și pe care l-am câștigat. O dovadă că bunicul meu a vrut să mă vadă, dar nu a fost posibil din cauza stării de sănătate. Cred că nu a fost lăsat oricum pentru că erau speriați de ceva”, a mai spus prințul în cadrul podcast-ului.

Cum a arătat copilăria unui prinț după exilul Regelui Mihai

Viața nu i-a fost ușoară, însă, după cum chiar el afirmă, nu a avut cum să compare cu altceva ca să zică dacă a fost bine sau rău. Vedea în jur colegi care erau mai bogați, dar fusese instruit că unii sunt mai norocoși, în timp ce unii au mai puține oportunități decât alții.

”Am avut o copilărie normală. Am fost Nicolae și atât. Făceam tot ce făceau toți ceilalți copii din sat sau de la școală. În buletin numele meu este Nicolae al României. Mama a lucrat în mai multe domenii. Orice persoană avea nevoie să câștige un venit, la fel a trebuit să facă și bunicul meu.

Am avut noroc într-un fel că tatăl meu vitreg a fost prezent în viața mea de când țin minte. A fost un om foarte bun față de noi copiii. Tatăl natural s-a stins din viață la 59 de ani, eu aveam 16 ani. A fost un om care a lucrat foarte mult pentru O.N.U. în mai multe țări precum: Irak, Iran.

Când ne vedeam mereu se bucura când mergeam la călărie sau să jucăm fotbal. A iubit animalele, mașinile. A avut o pasiune pentru mașini, mai ales Rolls Rows”, a mai rememorat Alteța Sa Regală.

Marea pasiune a Regelui Mihai! ”Cumpăra mașini vechi și le restaura el cu mâna lui, fără niciun ajutor”

Cu plăcere și nostalgie își amintește de momente inedite cu bunicul său, unul dintre cei mai îndrăgiți români ai tuturor timpurilor: MS Regele Mihai al României. De asemenea, divulgă detalii despre omul din spatele funcției regale. Tot timpul voia să știe mai mult, iar zilnic după-amiezile și le petrecea în atelier, lucrând la mașini, pe care le cumpăra și le restaura fără niciun ajutor.

”Cât am stat în Elveția am petrecut mult timp cu bunicul meu. Mergeam la golf, la pescuit. Bunicul meu avea programul lui de când se trezea și până se punea la somn. În sufletul lui a fost inginer mai degrabă. Totul pus la punct, aranjat.

Tot timpul a vrut să știe puțin mai mult putea citi în carte despre o anumită temă. După-amiază a fost întotdeauna în atelier, lucra la ceva legat de Jeep-ul lui. Era mereu cu capul sub capotă sau era pe sub mașină, făcea o piesă. Cumpăra mașini vechi și le restaura el cu mâna lui, fără niciun ajutor. Apoi le vindea. Doar două a păstrat în toată viața lui. Mașini care sunt aduse în România, la Săvârșin”, a mai completat Nicolae al României.

Adevărul despre bunurile ”furate” de Regele Mihai din România

De-a lungul anilor au circulat numeroase speculații referitor la exilul Regelui Mihai și la bunurile cu are ar fi fugit din țară, despre care, acum, Prințul Nicolae precizează că nimic nu au fost posibil, având în vedere că la tot pasul comuniștii i-au suflat în ceafă bunicul său. Două mașini, câteva motociclete, un jeep și patru bagaje a fost tot ce a luat regele cu el.

”Nu a avut cum să plece cu atâtea bunuri cum s-a spus pentru că toți comuniștii erau în ceafa lui. I s-a spus ce are voie să ia și ce nu. A avut doar vreo patru bagaje. Două mașini, câteva motociclete, un jeep și cam atât. Ce a fost de valoare au fost aceste obiecte mari”, a adăugat Principele.

”Sufletul meu a murit”

Chiar și înainte să se stingă Regele Mihai împărtășea durerea faptului că a fost exilat din România. A simțit că sufletul i-a murit atunci când a fost forțat să-și părăsească țara pe care a iubit-o și pentru care, toată viața a fost dispus să se sacrifice.

Nicio clipă nu și-a exprimat tristețea, însă, ochii și expresia feței îi trădau durerea. A trăit și a sperat că va reveni în România și va fi recunoscut, însă, niciodată dorința nu i-a fost împlinită în totalitate.

”Exilul a fost cel mai greu moment, pentru că a fost forțat să plece din țară. A zis la momentul respectiv – Sufletul meu a murit. A fost o mare suferință. Când vorbea despre o anumite momente legate de România se vedea în expresia lui, în ochii lui tristețea și durerea. Era foarte clar, deși nu a zis punctual că asta m-a întristat!

Nu a mai crezut că va fi reînscăunat, dar tot timpul a avut speranța. În 1992 a simțit că se poate întoarce, dar faptul că nu a fost lăsat să se implice, l-a durut. El niciodată, însă, nu și-a pierdut speranța și dorința de a face ceva pentru țara lui, indiferent unde s-a aflat. Dacă pot fi în serviciul României, noi ca familie, facem orice”, mai precizat nepot Regelui Mihai.